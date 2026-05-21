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    首頁 > 社會

    醉男酒駕上路輪軸斷裂空轉 警盤查意外搜出開鋒武士刀

    2026/05/21 10:13 記者鄭景議／台北報導
    警查扣開鋒武士刀1把。（記者鄭景議翻攝）

    警查扣開鋒武士刀1把。（記者鄭景議翻攝）

    47歲陳姓男子前日駕駛小貨車，卻在路上不斷空踩油門，行為怪異，遭南港分局員警盤查，發現陳男渾身酒氣，酒測值高達0.54mg/L，且從車內搜出一把已開鋒武士刀，全案訊後依公共危險罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。

    警方接獲民眾報案，稱該小貨車狀態詭異，右前輪已明顯損毀，但駕駛仍不斷空踩油門。員警迅速到場，一靠近駕駛便聞到濃烈酒氣，經測試酒測值達0.54mg/L，已觸犯公共危險罪。員警隨後目視車內，發現一把長約59公分的武士刀。

    警方調查，陳男有公共危險及妨害公務前科，當天上午在自家飲酒後，隨後駕駛轎車前往修車廠，途中因右前輪軸斷裂，導致油門空轉而引起路人注意。經初步鑑定，該武士刀刀刃部分已被開鋒，他辯稱是多年前朋友贈送的擺飾，不知持有開鋒刀械違法。

    南港分局呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾的家庭破碎，警方將持續針對酒後駕車及非法刀械等違法行為加強攔查。提醒市民，開鋒武士刀屬管制刀械，未經許可持有即屬刑事犯罪，切勿心存僥倖，以免自毀前程。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    民眾發現小貨車狀態詭異，右前輪已明顯損毀，但駕駛仍不斷空踩油門。（記者鄭景議翻攝）

    民眾發現小貨車狀態詭異，右前輪已明顯損毀，但駕駛仍不斷空踩油門。（記者鄭景議翻攝）

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