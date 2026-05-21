扯！高雄補習班老師偷女學生照片合成比基尼 還在高鐵車廂大玩「吞吞吐吐」

高雄某補習班的數學名師陳逵，偷女學生照片合成比基尼 ，還在高鐵車廂與女伴上演口交。（翻攝補習班臉書粉專）

任職高雄某補習班的數學名師陳逵，上課時不但用手機偷拍國中女學生裙底未遂，還利用AI軟體合成2名女學生的比基尼泳裝照，更被查出偷拍與女友嘿咻的性愛影片，甚至在高鐵車廂裡與另名女伴上演口交情節，陳落網後坦承犯行，被法官依拍攝少年性影像未遂等罪判刑1年。

判決指出，陳逵在鳳山某補習班擔任數學老師，2024年5、6月間，他在補習班企圖以手機偷拍國中女學生的裙底隱私部位，幸因女學生裙襬遮擋讓他沒有偷拍成功。同年7、8月，陳男從另名女學生的IG蒐集個人照片，並在補習班內對第三位女學生進行拍攝，再利用AI軟體，將2名女學生的相片與不詳女子的裸露圖片合成，製作成比基尼泳裝照。

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除了對學生伸出狼爪，檢警進一步追查發現，陳男於2024至2025年與前女友交往期間，曾利用兩人視訊通話時，私自截圖女方裸露上身的私密畫面，並數次竊錄其穿著內褲等隱私照片，甚至在2025年1月兩人分手當天，陳男不顧女方明確拒絕，強行用手機錄下雙方性行為的性影像，事後更將過往拍攝的性行為影片透過LINE傳送給友人觀賞。

此外，陳男還被查出曾於2022年間，與一名女子在高鐵列車從台南開往高雄的車廂座位上，大膽上演口交情節。

高雄地方法院審理時，法官認為，陳男身為教育工作者，本應恪守職責提供學生安全的學習環境，卻因一己私慾，無視少年及女性的自主權利，手段惡劣。由於陳男坦承大部分犯行，並與其中一名女學生達成調解賠償，但未能與其餘被害人達成和解 ，不得易科罰金且不得易服社會勞動部分（含偷拍未遂及違反意願攝錄性影像罪），合併應執行1年；得易服社會勞動但不得易科罰金部分（非法利用少年個資罪），合併應執行6月；另得易科罰金部分（含散布性影像、公然猥褻等罪），則合併應執行11月，可上訴 。

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