高雄幸福公園驚見使用過針具 引發安全疑慮

員警加強幸福公園巡查。（民眾提供）

網友在網路社群Threads貼出圖文，敘述帶毛小孩到高雄市林園區幸福公園散步時，赫見地上有「使用過的針具」，且針頭裸露，其他網友留言已非頭一遭，懷疑是施打毒品的針具，林園警分局今（21）日表示，將加強周邊巡查及查訪，後續亦將持續加強該處巡邏勤務，防制不法情事發生。

原PO昨天帶毛小孩前往幸福公園，看見地上針具，她說，這是平常會帶毛小孩散步的公園 ，走在草皮上時，竟然發現地上有「使用過的針具」，而且針頭還直接裸露在外，當場嚇到。

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她表示，這裡不只有老人家會來運動或跳舞，會有很多小朋友、也有帶毛小孩在草地上跑跑跳跳。如果不小心踩到、碰到，後果真的很難想像。她還說，有時候在公園裡也會看到一些流浪漢聚集，希望相關單位能多重視公園環境與安全隱患，加強巡查與清潔，至少讓大家能安心散步、運動。

網友留言，有小朋友在溜滑梯下撿到針具，幸好及時被家長發現，市議員邱于軒也留言將通報林園警分局，並請大家小心注意。原PO說，公園應該是讓人放鬆的地方，而不是讓人提心吊膽的地方。

員警將加強公園巡邏。（民眾提供）

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