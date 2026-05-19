張大千名畫失竊他海撈1.3億被重判！被害人仍未取回畫作 律師曝討回方法

知名國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》至今未能回到黃家手中。（擷取自蘇富比秋拍型錄）

蘇富比2019年原定拍賣國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》，卻爆出是失竊贓物而下架。收藏家劉辰旦事後被查出僅花150萬元買下黃宗凱生前竊來的畫作，再用1.3億元售給中國收藏家趙海諾。台北地院今依洗錢罪判處劉4年有期徒刑，併科罰金300萬，1.3億不法所得全數沒收。遺憾的是，《春山雲瀑》後續並未回到黃家手中，而是被趙給收回。

案件爆發時，名畫遭竊的黃君璧女兒黃湘詅委任律師許坤立提告，並曾透露當時蘇富比春季拍賣時，《春山雲瀑》本被列為拍賣品，所幸拍賣會因為武漢肺炎疫情取消，才順利保住畫作。

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當時，許坤立曾透露《春山雲瀑》對黃湘詅來說意義非凡，會盡全力在兩岸三地奔走，盡量讓畫作物歸原主。然而，目前劉辰旦一審被判刑4年，但《春山雲瀑》仍未能回到黃家手裡。

當時趙海諾向劉購入《春山雲瀑》時，完全是依照合法的拍賣程序，所以即使畫作並未賣出，也無法直接歸還給黃家。據了解，當年在蘇富比緊急撤下畫作以後，畫作最後也被趙海諾給收回。

杰論法律事務所王恩加律師說，就民事責任來看，如果劉辰旦明知該畫作是贓物，仍以低價買入、再高價轉賣，受害人原本可依民法第184條侵權行為規定，向劉辰旦請求損害賠償。不過，由於本案發生在西元1990年間，距今已超過民法規定侵權行為損害賠償請求權最長10年的時效，受害人恐怕難以再透過這項規定求償。

王恩加表示，受害人也可能改主張，劉辰旦是惡意占有該畫作，且因轉售取得利益，導致受害人無法取回原畫或蒙受損失，因此依民法第179條不當得利及第956條惡意占有人責任等規定，請求返還利益或賠償。不過，這類請求仍可能受到15年消滅時效限制，是否已超過可請求期間，仍須由法院依個案事實判斷。

王恩加指出，至於中國趙姓買家，即使主張自己是善意取得，民法第949條對盜贓物仍有特別規定，原所有人原則上可以請求返還；但本案距今已久，若已超過法律所定2年期間，受害人也可能因此無法再請求返還畫作。

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