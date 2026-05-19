不只烏龍！超速罰單舉證照與違規日差2年 嘉義男：當天在家睡覺

男子收到超速罰單，違規時間竟是2024年5月10日，足足穿越2年。（民眾提供）

罰單也玩「穿越」梗！嘉義縣陳姓男子日前收到一張彰化縣警局開出的超速罰單，他仔細一瞧不得了，舉證照片的違規時間竟是2024年，他驚呼舉證照片足足「穿越」了2年；更讓他不解的是，通知單上的違規日期卻是2026年，當天他正在家裡睡覺，根本沒出門；他將照片PO網引發網友熱議，稱警政單位搞烏龍，還有人稱，若不注意真的就傻傻繳費了。

彰化警方表示，員警於5月10日執行巡邏勤務，在交通易肇事路段執行取締超速勤務，於執行後將測速槍內記憶卡取出插入電腦讀取資料執行違規告發作業時，誤讀電腦內同月日的舊資料，造成舉發錯誤情事。警方向車主致歉，並立即行文彰化監理站撤銷該罰單，為防範類似情事再發生，已全面檢視所屬單位自動照相設備內記憶卡，並將舊資料刪除，落實審核機制，仔細核對舉發單日期、車號、地點是否與採證相片相符，加強宣導同仁遵守逕行舉發交通違規注意事項規定，避免再犯。

請繼續往下閱讀...

陳姓民眾指出，日前他收到這張交通罰單時一頭霧水，罰單上的違規日期是今年5月10日上午9點，但當時他正在家裡睡覺，根本沒有出門，竟然會被開罰單，更扯的是，舉證照片上的違規日期竟然是2024年5月10日，整整往前推2年，讓他驚呼「難不成是穿越了？」警察單位拿2年前的照片誤植現在時間，如果沒有仔細看去繳費真的會變成冤大頭。

違規日期是今年5月10日，當時男子正在家裡睡覺。（民眾提供））

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法