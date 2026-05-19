南港LaLaport冒煙、警報未響 簡舒培質疑這些事沒做好

台北市議員簡舒培說，台北市長蔣萬安去年為LaLaport開幕剪綵，說要打造安全、安心的消費環境，現在卻發生冒煙、警報未響的狀況。（取自簡舒培臉書）

南港LaLaport威秀影城17日因爆米花機過熱冒煙，整個電影院煙霧瀰漫，所有電影場次都取消；消防局18日說火警自動警報設備及緊急廣播設備有啟動被質疑有誤，事後前往查證確認有關閉的情形而重罰。台北市議員簡舒培今（19）表示，大型商場屬高風險「甲類場所」，消防安全設備每半年要檢修申報一次，火警警報、緊急廣播、排煙設備都應定期測試，竟發生冒煙、警報未響的狀況，到底有沒有落實消防設備檢修、消防安全申報？

簡舒培指出，南港LaLaport威秀影城在週日發生冒煙事件，民眾電影看到一半被緊急疏散，結果卻被發現現場消防警報器根本沒有響；消防局初步表示疑似是爆米花機短路冒煙，幸好沒有造成人員傷亡，問題是這樣的大型公共場所，消防警報系統到底有沒有正常運作？消防安檢又是怎麼通過的？

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簡舒培進一步指出，台北市長蔣萬安去年3月20日，親自出席LaLaport開幕剪綵，高喊要打造「安全、安心」的消費環境，現在卻發生冒煙、警報未響的狀況。LaLaport這類大型商場依法屬於高風險「甲類場所」，消防安全設備原則上每半年要檢修申報一次，火警警報、緊急廣播、排煙設備都應定期測試，消防局有查核責任。

簡舒培質疑，問題不只是開幕前怎麼通過審查，而是半年一次的消防安全申報怎麼過的？警報沒響，檢修到底有沒有落實？市府到底有沒有真正查核？而發生這麼嚴重的公安問題，蔣萬安居然還忙著跑政治行程，人在宜蘭忙著助選，把市政擺一邊，難怪市政螺絲掉滿地。

消防局表示，派員至現場檢查確認廣播設備有關閉情形，依法裁處最重5萬元；另針對「自動防火捲門」無法正常作動，涉違反《建築法》第77條，建管處當場裁處12萬元罰鍰並限期改善。另為強化公共安全，本週將會同建管處針對lalaport商場進行跨局處公安與消安專案稽查。

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