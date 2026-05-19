鄭案關鍵被告廖俊松被問出怒火 當庭怨鄭文燦「阻礙國家發展」

前桃園市長鄭文燦開庭結束後步出桃園地院，有民眾認出他並喊「市長好」。（記者鄭淑婷攝）

桃園地院今（19）日上午開庭審理前桃園市長鄭文燦涉貪案，75歲被告廖俊松以證人身分出庭接受檢辯詰問，對於送500萬元進入官邸的目的，他證稱就是「打點」，也數度在法庭上「超展開」發言稱「華亞科技園區擴大開發案攸關高科技產業用地需求，身為市長本來就有義務幫忙，不該拿報酬」，甚至埋怨鄭阻礙國家發展，並強調自己在台塑待了35年，反對這種送錢行為，所以當時他送得心不甘情不願，錢是用「丟」的，還為此痛哭了3天。

檢方詰問聚焦廖俊松與鄭結識過程、鴻展公司成立目的、土地開發案程序，以及廖俊松與兒子廖力廷一同送500萬元賄款到官邸時與鄭談了什麼；鄭文燦辯護律師持續針對土地開發案程序，及桃市府有無決定權等進行攻防。

請繼續往下閱讀...

廖俊松證稱，因華亞科廠商急需擴廠，鴻展公司受託開發土地，並找上華亞科東側9.12公頃土地地主，但地主希望爭取自辦重劃，不希望市府強制徵收，所以為此找上桃市府幫忙。

廖俊松也翻供偵訊時所稱2017年8月兩度找鄭文燦餐敘，只是單純吃飯、沒談公事，改口說「天下哪有白吃的午餐」，兩次侯水文、楊兆麟分別在場，都有向鄭請託兩件事，一是內政部審查華亞科東側土地變更案時桃市府能協助通過，二是希望桃市府能核准採自辦重劃，鄭當時有說好、會幫忙。

檢方提示偵訊筆錄，楊曾回說「我們不會失禮」，廖俊松則稱，這部分要問楊，但他認為就是「回饋」，檢方再提示偵訊筆錄，廖俊松曾說「楊有自己跟鄭談金額的問題，並提到花要插在前頭（意指錢要先打點）」，廖俊松則證稱，就是想加速開發案，所以要拜託，就有後來的送500萬元。

廖俊松並稱，2017年9月14日他與廖力廷帶著裝有500萬元的袋子進入官邸並被帶到茶房，他叫廖力廷先行迴避，自己將袋子「丟」到桌下，鄭文燦回來後他再次拜託前述兩件事，離開時有對鄭比出「5」的手勢，但不知鄭有無看到袋子。

廖俊松另稱，隔了1年多鄭突然將500萬元，連同600萬元政治獻金一起退回，之後對土地開發案就「改變作風」了，把9.12公頃土地與樂善寺周邊40公頃（都是墳墓用地）採合併開發並採區段徵收，廖更當庭抱怨鄭「沒有考慮後果，無視高科技廠商需地孔急，根本是阻礙國家經濟發展」，並埋怨9.12公頃土地中的5公頃，早取得百分百地主同意，案子已經送到內政部，卻因弊案發生遭駁回。

現年75歲的廖俊松在接受詰問過程，有出現記憶錯亂情形，他自陳有失智症、被收押看守所時曾因休克造成腦缺氧，下午鄭文燦律師團反詰問時，廖俊松對於問題屢屢答非所問，甚至不滿律師重複詰問土地開發程序，一度爆氣並碎念要律師不要雞蛋裡挑骨頭、不懂土地法，下午開庭也因此多次短暫休息，即使廖俊松表達「希望今天就能結束詰問」，審判長潘政宏考量其身心狀況，仍決定停止詰問，預計6月9日再開庭繼續詰問程序。

廖俊松（左）19日以證人身分出庭，接受檢辯雙方詰問。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法