家門裝監視器踩紅線? 律師楊貴智揭對準「這裡」恐侵權

監視器，圖與新聞事件無關。（資料照）

醫美診所偷拍風波延燒，不少民眾為了防盜，在自家大門口安裝監視器，此舉卻被質疑是否踩到「侵權」紅線。律師楊貴智指出，此問題關鍵在於「合理隱私期待」的判斷，若鏡頭長期、持續鎖定鄰居家門口或特定生活動態，即便是在公共場域，仍恐構成民事侵權。

「法律白話文運動」網站的創辦人兼站長楊貴智律師說，該問題的核心，在於合理隱私期待的判斷。如果鏡頭主要是對準自家門前範圍，或是拍攝不特定人車往來的公共道路，這類情形通常認為難以主張隱私期待。

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但如果監視器的鏡頭直接、持續地對準鄰居的家門口，清楚記錄特定人每天的進出時間、訪客、生活動態，最高法院的見解明確指出，即使在公共場域，個人仍享有不受他人持續監看、監控的合理隱私期待，此類監視器裝設方式就不合法。

因此，民眾在自家門口裝設監視器，除了要盡量讓鏡頭對準自己的產權範圍，也要避免以他人的家門作為主要拍攝目標。若造成鄰居有被長期監控的感受，即便聲稱是為了防盜，仍可能面臨民事侵權的法律爭議，建議事先與鄰居溝通協調，或請專業人士評估鏡頭角度是否適當。

而桃園地院過去就有判決指出，一名蔡姓男子不滿鄰居2024年10月，將住家門口左側的監視器鏡頭「轉彎」，重新對準他家深度約5至6公尺、沒有圍牆的庭院進行24小時拍攝，提出民事訴訟要求陳拆機、賠償10萬元精神撫慰金。

法官認為，該監視器是裝在建築物最左側牆壁，與一般防盜架設位置無異，陳男為了確保自身居住安寧而裝設監視器，鏡頭在立體空間中為了拍到道路，難免將對面蔡男家的畫面納入，這只能算是整體公共空間的「背景畫面」，並非刻意窺探，最後判決蔡男敗訴。

另個案例，則是最高法院的判決。張姓男子2017年於自家裝設15支監視器，且部分還對準鄰居家門，王姓鄰居最後提起民事訴訟，要求拆機並分別對其與家人賠償20萬以及5萬的精神撫慰金。

最高法院認為，隱私權保障不限於私有空間，個人在公共場域同樣享有依社會通念不受他人「持續注視、監看」的權利，張男裝設多達15支監視器，已讓鄰居日常生活形同被持續監視，但前審法官卻判處張男勝訴，故裁定原判決廢棄，發回更審。

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