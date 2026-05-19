南港LaLaport威秀影城冒煙警報器、防火捲門未運作 北市府改重罰5萬加聯合稽查

台北市議員王欣儀質詢，南港LaLaport威秀影城17日爆米花機冒煙事件。（王欣儀提供）

台北市南港LaLaport威秀影城17日發生爆米花機冒煙事件，現場煙霧瀰漫，引發民眾恐慌。消防局18日說，火警自動警報設備及緊急廣播設備皆有啟動，議員王欣儀今（19）日在工務部門質詢指出，現場民眾反映沒有聽到，事後查證發現並未啟動，批評消防局誤導；消防局在議場上坦承檢查發現設備異常，開罰2萬元。不過，市府會後更正是開罰5萬元，本週消防局、建管處會到商場進行公安與消安專案稽查。

王欣儀表示，當天大批民眾在網路與現場反映，「根本沒聽到警報與廣播」，但消防局卻對外說有啟動，經查其實沒有，凸顯台北市政府第一時間缺乏實質查證機制，也應繼續了解追究原因為何、未來如何防範，落實實質查核機制，避免再次發生資訊回報與現場實況不符的情形。

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她指出，事後也要求建管處進行公共安全動態稽查；建管處證實，5樓電扶梯上升入口處的「自動防火捲門」無法正常作動，當場裁處12萬元罰鍰並限期改善，並坦言未接獲消防局通報。

消防局在議場上說，最初對外宣稱火警廣播正常啟動，是參考場所的受信總機紀錄資料，事後前往檢查發現設備有問題，依法開立舉發單、裁罰2萬元。

市府會後補充，案發後經消防局派員到場檢查，確認廣播設備有關閉情形，依法裁處最重5萬元罰鍰；另就「自動防火捲門」無法正常作動，涉違反「建築法」第77條，建管處裁處12萬元罰鍰，並限期改善，本週將會同建管處針對商場展開跨局處公安與消安專案稽查，確保民眾安心。

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