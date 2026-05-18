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    首頁 > 社會

    台中西屯熱炒店傳火警 現場火勢猛烈、濃煙竄天超嚇人

    2026/05/18 20:28 記者陳建志／台中報導
    台中市漢口路與何厝東一街口一家平價熱炒店，今天晚間起火，現場持續竄出濃煙、大火相當嚇人。（記者陳建志翻攝）

    台中市漢口路與何厝東一街口一家平價熱炒店，今天晚間起火，現場持續竄出濃煙、大火相當嚇人。（記者陳建志翻攝）

    台中西屯區漢口路一段與何厝東一街口一家平價熱炒店，今天晚間6點多突然起火，台中市消防局獲報出動6個分隊，20多人到場搶救，現場火勢猛烈、濃煙竄天相當嚇人，在消防人員全力灌救下，火勢約在6點45分撲滅，後續持續進行殘火處理，詳細起火原因須由火調人員鑑識釐清。

    台中市消防局今天晚間6點22分接獲報案，指稱西屯區漢口路1段與何厝東一街口住宅火警，持續冒出火煙，立刻派遣中港、黎明、文昌、西屯分隊共10車20人到場搶救。

    消防人員抵達後，發現是一家熱炒店起火，現場全面燃燒、火勢猛烈，並竄出濃濃的黑煙，立即加派中區、水湳2個分隊前往支援，並佈水線全力搶救。

    在消防人員全力灌救下，火勢約在6點45分撲滅，現場持續進行殘火處理，所幸沒有人員傷亡，詳細起火原因將由火調人員鑑識釐清。

    台中市漢口路與何厝東一街口一家平價熱炒店，今天晚間起火，現場持續竄出濃煙、大火相當嚇人。（記者陳建志翻攝）

    台中市漢口路與何厝東一街口一家平價熱炒店，今天晚間起火，現場持續竄出濃煙、大火相當嚇人。（記者陳建志翻攝）

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