礁溪溫泉豪宅社區保全偷拍 2年竊錄292部影片25女受害 一審判2年

礁溪知名溫泉豪宅社區呂姓保全員，涉嫌偷拍25女如廁，一審判2年，圖為示意畫面。（資料照）

宜蘭礁溪知名溫泉豪宅社區36歲呂姓保全員，涉嫌在社區管理中心一樓公共廁所內藏放手機，偷拍女子如廁畫面，作案時間超過2年，竊錄292部影片，有21名成年人及4名未成年人合計25人受害。宜蘭地院審結，判處呂男有期徒刑2年。

發生保全員偷拍的溫泉豪宅社區，標榜管理嚴謹、門禁森嚴，不料，社區僱用的呂姓保全員，竟利用職務之便，2023年4月起在一樓公廁偷拍，2025年6月才被社區總幹事發現，檢警查扣作案用手機、針孔攝影機等證物，發現有名成年女子被偷拍257次，消息傳出後，社區住戶及訪客人人自危。

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判決指出，未婚的呂姓保全員，為滿足個人性慾，上午7點到溫泉豪宅上班後，將手機連接行動電源，藏匿在一樓公廁木櫃中間夾層深處，全日開啟錄影功能，晚上7點下班再取回，竊錄影像拍到隱私部位與臉部特徵，被害人中不乏未滿12歲兒童，或12歲以上未滿18歲少女。

呂男接受調查時坦承不諱，承審法官斥責無故攝錄他人如廁身體隱私部位，侵害個人隱私，所為實屬不該。針對偷拍他人如廁犯行，檢方以25名被害人人數，認定犯25罪，法官則以292次偷拍行為分論併罰。

呂男犯非公務機關非法蒐集個人資料罪，共285罪，各處有期徒刑7月。又成年人故意對兒少犯非公務機關非法蒐集個人資料罪，共7罪，各處有期徒刑1年3月，應執行有期徒刑2年，竊錄性影像所用的工具及設備沒收。可上訴。

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