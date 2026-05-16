通緝犯毒駕趴趴走！警眼尖瞄到車內有槍 下秒拔槍逮人

王姓通緝犯（左）遇警攔查一度拒絕受檢，基隆市警方以優勢警力喝斥王下車受檢搜出1顆喪屍菸彈，與毒駕行徑。（記者林嘉東翻攝）

基隆市王姓男子向友人借車不還，警方獲報昨晚巡邏發現王男駕駛友人的車在市區趴趴走，趨前攔查發現車內有1把槍枝後，隨即掏槍喝斥王下車受檢，在車內搜到1個二級毒品依託咪酯煙彈，王男經唾液毒品快篩呈吸毒陽性反應。警訊後，將王男依涉犯毒品、公共危險及侵占等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警第四分局安定派出所警員昨晚9時巡邏至麥金路段時，發現1輛遭人侵占、遲遲不還車主的車輛，經鳴笛上前盤查，發現34歲王姓駕駛竟是名通緝犯，但王拒絕下車受檢，警員目視車內有1把槍枝，立即掏槍喝斥王下車受檢，王見支援警力陸續趕抵，才下車配合受檢。

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警員隨後查出，王男車上的槍枝為無殺傷力的瓦斯槍，王男則是名遭屏東地方檢察署發布的通緝犯，另在車內查獲1顆第二級毒品依託咪酯煙彈，經替王施以唾液毒品快篩，呈吸毒的陽性反應；警訊後，將王男依涉犯毒品危害防制條例、公共危險及侵占等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

四分局長侯興龍表示，毒品對社會治安及交通安全危害甚大，警方將持續加強巡邏與查緝力道，嚴正取締毒品及毒駕行為，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免害人害己又犯法。

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