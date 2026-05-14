座車被裝追蹤器又收恐嚇信？ 檢方傳李乾龍、尹乃菁釐清案情

國民黨副主席李乾龍。（記者王定傳攝）

國民黨文傳會主委尹乃菁日前爆料國民黨副主席李乾龍座車遭人裝設定位追蹤器，並收到恐嚇信，雖李不願提告，但警方獲知後十分重視，依恐嚇及妨害秘密罪嫌報請檢方偵辦，新北地檢署則分他字案，交由黑金專組檢察官偵辦；據了解，檢方日前透過警方將傳票交給李、尹，請兩人以證人身分到地檢署協助釐清案情，李、尹於下午1時50分左右先後抵達，經1個小時偵訊，約3時許完成偵訊，李乾龍對媒體說已經都跟檢察官說清楚了。

李乾龍在約1時50分抵達新北檢，面對媒體詢問僅回覆：「沒事」，3時許請回後，媒體詢問是誰裝追蹤器及有無情治單位跟監？李回說：「沒有沒有」並笑稱：「我太太裝的」；尹乃菁約經歷40分鐘偵訊，約下午2時40分離開地檢署，面對媒體詢問不發一語。

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這起案件起因於尹乃菁指稱，國民黨副主席李乾龍座車遭安裝追蹤器，嗆聲賴清德總統和民進黨此行為在民主國家是會被彈劾的，但李乾龍被問及追蹤器是否為民進黨安裝時連忙說「沒有沒有沒有」，並稱座車遭裝追蹤器已經很久了，沒事沒事。

新北市警察局長方仰寧在本案發生後表示，即使李乾龍不願報案，警方也已組成專案小組蒐證並報請檢察官指揮偵辦。

警方於4月20日下午依恐嚇及妨害秘密罪嫌報請檢方偵辦，新北地檢署當日分他字案，交由黑金專組檢察官偵辦，今以證人身分傳訊李、尹兩人，訊後請回。

國民黨文傳會主委尹乃菁約在下午2時40分訊後請回。（記者王定傳攝）

國民黨副主席李乾龍。（記者王定傳攝）

國民黨文傳會主委尹乃菁今也以證人身分至地檢署協助釐清案情。（記者王定傳攝）

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