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    崩潰！越女返鄉4個月310萬蒸發 男友「輸光」買房金下場曝

    2026/05/14 18:13 記者許國楨／台中報導
    台中地院判處楊男有期徒刑2年，可上訴。（資料照）

    台中地院判處楊男有期徒刑2年，可上訴。（資料照）

    台中一名越南籍女子與楊姓男子交往多年並同住，女子在2023年出售名下房產後，將其中310萬元現金交由楊男代為保管，並明確交代這筆錢是未來買房的重要資金，需妥善保存，未料她返鄉探親回台後，驚覺這筆錢竟被楊男「打牌輸光了」，台中地院認定楊男涉犯侵占罪判處有期徒刑2年，可上訴。

    經查，2024年初，女子返回越南探親約4個月，期間將這筆積蓄交由楊姓男友保管，沒想到返台後，卻發現310萬元現金不翼而飛，追問之下，楊男起初推託，最後才坦承錢已被拿去賭博，並直言「錢被我賭掉了」、「打牌輸光了」，讓女子當場錯愕崩潰。

    女子隨即要求交代金流並追究責任，雙方因此爆發激烈爭執並分手，事後她提出房產買賣紀錄與金流證明，顯示該筆310萬元確實交由楊男保管，但楊男否認侵占，辯稱實際僅保管200萬元，並指稱女子返越期間曾有「組頭」與女方親屬向其取款，亦主張本票是在爭執中被迫簽立，但均無法提出具體佐證。

    台中地院審理後認為，女子證詞前後一致且有金流資料佐證，楊男所稱「他人取款」等說法無從查證，屬空口辯詞，難以採信，認定其利用保管機會侵占310萬元，且犯後否認犯行、未與被害人達成和解，最終依侵占罪判處有期徒刑2年，可上訴。

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