選戰升溫！ 苗檢警展開布雷查賄 掌握高風險對象

為維護乾淨選風，苗栗地檢署已與各警分局完成階段性選情分析，並展開期前查察布雷、掌握高風險對象等準備。（圖由苗栗地檢署提供）

年底地方公職人員選舉選情升溫，苗栗地檢署表示，為維護乾淨選風，已與警調完成階段性選情分析，並展開期前查察布雷、掌握高風險對象等準備，強調全力查察選舉不法，也呼籲民眾勇於檢舉。

苗栗地檢署於今年3月17日，已召開查察妨害選舉期前策略會議。於該次會議中，苗檢檢察長林映姿、苗栗縣警察局長李忠萍指示各警分局應配合轄管主任檢察官會後即進行各轄選情分析及舉辦選舉查察教育訓練，以提升查察團隊偵辦之能量，並規劃後續作為與期程。

請繼續往下閱讀...

苗檢主任檢察官劉偉誠、白惠淑也接續自今年4月2日起迄今，已陸續完成轄內苗栗、竹南、頭份、通霄、大湖分局等所有警分局之階段性選情分析會議，並邀集檢察官、檢察事務官與分局偵查隊等偵辦人員參與，共同就期前查察布雷、高風險對象掌握、跨機關合作進行討論，並重點提示選舉查察策略，作為偵辦妨害選舉案件工作期前之整備。

此外，苗檢檢察官楊岳都也至各警分局介紹妨害選舉不法態樣，並解析各類妨害選舉犯行之構成要件、司法實務見解等，協助與會人員精準掌握偵辦方向及蒐證重點，為防制金錢、暴力、賭盤及境外勢力介入選舉充足準備。

苗檢強調，尤其法務部也已頒訂115年地方公職人員選舉查察工作綱領，以嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾及阻斷境外勢力介選為四項重點工作，苗檢將全力查察，並呼籲民眾發現疑似選舉不法，勇於檢舉，檢舉人身分均絕對保密。檢舉專線0800-024099＃4。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法