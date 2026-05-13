婦人誤信黃金外匯欲投資620萬 行員與波麗士、民代聯手阻詐

行員、警察，以及民進黨議員朱正軒、李偉智等一起遊說、阻詐，避免婦人被騙。（民眾提供）

台南新化區黃姓婦人誤信詐騙集團話術，到農會提領現款、解除定存，要以620萬元投資黃金外匯，行員與警察極力勸阻，南市議員朱正軒、李偉智恰巧經過加入遊說，女子最後驚覺險落入陷阱，及時回頭，成功保住辛苦蓄存的退休金。

據了解，69歲黃婦因接觸不明投資訊息，遭對方以「黃金外匯投資穩賺不賠、獲利遠高於銀行定存」等話術遊說，逐漸產生信任，準備拿出自己的畢生積蓄進場；週二上午前往新化區農會，欲提領現金30萬元，並解除定期存款590萬元。

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農會行員察覺婦人對投資內容說明不清，且提領金額龐大，立即通報，請波麗士到場協助，新化派出所巡佐童子峰與警員楊庭瑜、黃奕成隨即趕往，一起勸阻。

黃婦起初深信該投資管道具有高獲利保證，不認為自己遭到詐騙，警方以實際案例與常見伎倆耐心勸說，她仍猶疑不決，到農會參加五寶節宣傳活動的朱正軒、李偉智經過現場得知，也加入阻詐行列，持續提醒可能風險，強調上當後恐血本無歸。

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