報稅季釣魚信出沒！詐團假冒內政部寄信 誆不更新憑證無法報稅

報稅季慎防詐騙！刑事局提醒民眾切勿因一時緊張而落入釣魚郵件陷阱。（刑事局提供）

詐騙集團近期利用5月報稅季到來，民眾使用自然人憑證辦理所得稅申報的機會，假冒內政部憑證管理中心名義寄發電子郵件，以「緊急安全更新通知」、「48小時內完成更新」、「未完成恐影響報稅」等話術，誘使民眾點擊連結、下載檔案或輸入個人資料，騙取個資，遂行詐騙，雖目前刑事警察局尚未接獲有民眾因此受害，今仍提醒民眾切勿因一時緊張而落入釣魚郵件陷阱。

刑事局表示，近期有民眾收到假冒內政部名義的電子郵件，信件內容聲稱民眾「必須於48小時內以自然人憑證完成登入或更新，否則可能影響報稅或相關線上服務使用。」，詐騙郵件外觀仿真度高，並搭配政府機關、報稅季、自然人憑證等關鍵字，容易讓民眾誤以為是官方通知。

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內政部為此已發布反詐騙公告，提醒近期發現有偽冒內政部憑證管理中心名義，透過假冒網站與電子郵件，誘導民眾下載或更新「HiCOS Client卡片管理工具」，藉此騙取點擊連結，請民眾務必提高警覺。

刑事局表示，這類手法並非單純亂槍打鳥，而是精準掌握報稅季民眾的使用情境，結合「政府機關名義」、「自然人憑證」、「限時壓力」及「系統安全更新」等元素，讓民眾在緊張、急迫及害怕影響權益的心理狀態下，降低查證意願，進一步點擊不明連結或下載不明檔案，一旦民眾依照郵件指示操作，可能導致憑證資料、個人資料、電腦設備資訊外洩，甚至成為後續冒名申辦、金融帳戶風險或二次詐騙的目標。

由於自然人憑證不同於一般網站會員帳號，涉及身分驗證及多項政府線上服務使用，包含報稅、勞健保資料查詢、政府線上申辦等作業，如果民眾在假網站輸入憑證相關資料，或依指示下載來路不明程式，不僅可能造成個資外洩，也可能讓詐團進一步掌握被害人身分資訊，作為日後精準詐騙的素材，不可不慎。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

報稅季慎防詐騙！刑事局提醒民眾切勿因一時緊張而落入釣魚郵件陷阱。（刑事局提供）

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