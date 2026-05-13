男學生遭猥褻求助ChatGPT 她意外發現兒子心事揪出狼師

桃園市某高中呂姓男老師被控將男學生反鎖教室後強制猥褻，桃園地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年2月徒刑。（情境照）

桃園市某高中呂姓男老師被控將男學生反鎖教室後強制猥褻，受害男學生不敢向師長求助，只敢在夜深人靜時，向AI軟體ChatGPT諮詢「XX有摸我的生殖器，我該怎麼辦」，對話紀錄意外被媽媽發現，才揪出狼師犯行；桃園地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年2月徒刑。

該名男師主要教授電腦等課程，男學生指控，2025年6月間某日接近中午時分，老師要他利用下課時間到專用教室，卻在他進門後將門反鎖，並問他先前心臟開刀的位置在哪，突然強行將他褲子及內褲脫下猥褻，還要他不可以跟任何人說這件事，剛好有另名老師在外敲門，他趕快把褲子穿上逃離，事後他感到不安與不適，不敢向周遭親友求助，只好向ChatGPT諮詢「XX直接摸我的生殖器，這是正常的嗎」、「他說這是為了我好，我沒有覺得是自己的錯」。

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男學生一直隱忍男師作為，直到媽媽查找資料時，意外發現孩子在ChatGPT上留存的對話紀錄，趁著接送孩子放學時在車上詢問，男學生才哭著跟媽媽說有發生這件事，並在媽媽陪同下向警方報案。

男師坦承有與男學生獨處教室，但矢口否認犯行，辯稱只是關心學生心臟手術狀況，提醒他不要穿緊繃的三角內褲，建議改穿寬鬆的四角褲；辯護人則稱，男師是異性戀並有穩定交往女友，難認有對同性少年猥褻的動機或誘因，當天只是因學生主動提起手術傷口，男師出於關心給予建議，並未碰觸到學生，且學生指控前後說法不一，ChatGPT對話紀錄已被誤刪，真實性已不可考。

法官認為，男學生在偵訊及審理過程的證述一致，並無前後不一的情形，包括案發時間、地點、強制猥褻手段、部位、犯行終止原因等基本核心事實，而男學生在審理時陳述受害過程，初始還可穩定並連續陳述，但在提及受害具體過程時，一度感到不舒服而無法言語，在休息後才能繼續，與被害人回憶受害經歷的情緒反應符合，證述有相當的憑信。

此外，男學生不經意留存的數位紀錄，是案發後第一時間最自然的反應，自得作為男學生的補強證據，加上校園監視器翻攝畫面，事發當天確實有拍到另名老師轉動教室門把並敲門的動作，符合男學生的說詞，男師與辯護人說法顯無可採。

判決指出，男師行為涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第224條成年人對未成年犯強制猥褻罪，依法應加重其刑2分之1，審酌男師身為教師，本應負有教導、保護及輔導學生之重責，竟為圖一己私慾，利用與男學生在教室獨處機會，藉口檢查手術傷口而行強制猥褻行為，嚴重侵害男學生身體自主權，並對其身心發展造成負面影響，不僅犯後否認，也未與被害人和解取得諒解，審結判處他1年2月徒刑。

男師另被控對其他男學生強制猥褻、拍攝未成年影像等，因證據不足，照片也無法證實身分，均獲判無罪。

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