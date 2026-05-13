文大學生救人失聯 「消防神主牌」示警二次溺水危機

消防局今天再此展開搜救。（記者王冠仁翻攝）

文化大學24歲李姓學生，昨天在台北市大稻埕碼頭處聽聞有人落水，見義勇為下水救人，至今下落不明，台北市消防局也在今天擴大搜救力道與範圍。臉書粉專「消防神主牌」藉此呼籲社會大眾重視「2次溺水」風險，指出水域救援是台灣每年發生2次溺水事件最常見的場景之一。所謂2次溺水，指的是下水救人的人，最後也因體力耗盡或遭落水者拉扯而溺斃。

針對此事，臉書粉專「消防神主牌」發文表示，看完新聞後心情沉重，認為李男在第一時間跳水救人的反應，是「人性裡最善良的部分」，任何人在當下做出這樣的選擇，都不該被苛責。

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「消防神主牌」指出，溺水者在極度恐慌狀態下，往往會本能抓住任何接近的人，包括試圖救他的人，加上水流阻力與體力消耗，即使平時水性不錯，也可能在短時間內失去力氣。李姓學生友人也提到，李男當時曾拉著老翁往回游，但在距離岸邊約50公尺處疑似脫力。

游泳池中的50公尺，與河川環境中的50公尺完全不同。凌晨淡水河不僅水溫低、水流不穩、能見度差，高齡落水者的體重與失去意識後的狀態，也都會增加救援困難度，「這不是水性好不好的問題，是一個沒有裝備、沒有訓練的人，在最危險的條件下試圖完成一件需要專業才能完成的事」。

粉專提醒民眾，如果你在岸邊發現有人落水，以下順序須記住：

第一，大聲呼救，讓更多人知道，讓有能力幫忙的人過來，同時打119。

第二，在岸邊找任何可以延伸的東西，竹竿、樹枝、皮帶、衣服、繩子，連接起來伸向落水者，讓他抓住，你在岸上把他拉回來。你的腳要踩穩，抓住岸邊固定的東西。

第三，如果旁邊有任何可以漂浮的東西，寶特瓶、保麗龍、救生圈，綁上繩子拋給落水者，讓他抓著浮起來，你再把他拉回岸邊。

第四，不要跳下去。

「消防神主牌」直言，「伸、拋、划，最後才是游。游泳救援需要專業訓練，不是一般人應該做的事，不是因為你不勇敢，是因為那樣做很可能變成2個人都出不來」。文末也再次為仍在搜救中的李男祈福，希望他能平安獲救。

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