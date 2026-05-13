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    首頁 > 社會

    淡水河近期水流平穩 文大生落水失聯令人費解

    2026/05/13 13:30 記者王冠仁／台北報導
    消防員今天再次搜救。（記者王冠仁翻攝）

    消防員今天再次搜救。（記者王冠仁翻攝）

    文化大學24歲李姓學生，昨天在台北市大稻埕碼頭處聽聞有人落水，見義勇為下水救人，至今下落不明，台北市消防局也在今天擴大搜救力道與範圍。參與搜救的消防員指出，淡水河水面位置雖然會受潮汐影響，但近期水流平穩，並不湍急，李年輕力壯又是游泳好手，他落水失聯令人不解。

    根據水利資料，大稻埕碼頭附近的淡水河水位會受潮汐影響，漲退潮之間約有1至2公尺的水位落差。昨天事發時，河水流速尚屬平穩，並沒有特別湍急的現象。

    消防員說，李平時有在健身、運動，體能狀況應該不差，再加上他曾有想要去考救生員證，泳技應該也不錯，沒想到卻失聯落水。消防員推測，可能李下水救人時消耗大量體力，再加上溺水的張姓老翁如果下意識緊緊抓住他導致他換氣困難，就會導致他無法呼吸、失去意識。

    此外，淡水河水流近期雖然平穩，但通常水底下的流速會與表面不同，李如果不熟悉自然水域，就可能被水流捲走。再加上水下通常有淤泥、繩索、垃圾等雜物，不排除他沉入水中後被這些東西卡住才失聯至今。

    消防員今天再次搜救。（記者王冠仁翻攝）

    消防員今天再次搜救。（記者王冠仁翻攝）

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