基隆知名泡泡冰員工欠債 4天侵吞11萬營收被判刑1年8月

基隆市知名遠東泡泡冰店陳姓員工，去年8、9月侵占店內營業額與備用金共11萬餘元，被法院判處1年8月徒刑，緩刑3年，須服60小時義務勞務，與2場法治教育課程。（記者林嘉東攝）

基隆市知名遠東泡泡冰店驚傳陳姓員工，因積欠債務無力償還，利用販賣冰品、收銀、與管理備用金機會，侵占當天營業額與備用金，累計4次共侵占11萬餘元還債。基隆地院審理後依業務侵占罪，合併判處陳男1年8月徒刑，得易科60萬元罰金，緩刑3年，條件是要服60小時義務勞務，與2場法治教育課程。

判決指出，陳姓店員自2023年5月起受雇遠東泡泡冰石姓負責人，販賣店內冰品與收銀工作。石姓負責人去年9月發現收入短少異常，報警追查才發現，陳在外積欠債務，無力償還，侵占店內營業額與備用金。

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警方調閱店內監視器發現，陳男去年8月底某日，藉保管店內保險箱鑰匙機會，摸走保險箱內1萬2000元備用金，隔月1日及3日，趁深夜打烊前夕，分別將當日營業額3萬1526元及4萬元據為己有，4日再向當班員工詐稱，要將收銀機內剩餘現金1萬8000元及抽屜內備用金1萬元拿給石老闆後侵吞。

基隆地院審理期間，陳男坦承犯4次業務侵占罪，法官考量陳男已與檢察官達成認罪協商，依陳犯業務侵占共4罪，各判刑6月，合併應執行刑1年8月徒刑，得易科60萬元罰金；法官考量陳認罪，給予緩刑3年機會，但要求陳男須在判決確定後1年內，向指定機構提供60小時的義務勞務，並接受2場法治教育課程，以此警惕其未來務必守法，切莫因一時貪念，再陷囹圄。

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