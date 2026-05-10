賣手機門號詐貴婦賺6千，她遭判賠384萬！（情境照）

新竹賴姓貴婦誤信詐團投資騙術，共遭騙走1億6千萬鉅款，檢警回溯金流追查發現，其中有384萬元流向彭女手機門號申請的加密貨幣錢包，賴女因此提告要求賠償，彭女聲稱賣幾個門號才收到6千，要她賠384萬不公平，然而新竹地院引述最高法院判例指出，數人共同侵權加害他人時，本各有賠償全部損害之責，判彭女需如數賠償。

檢警調查，彭女將手機門號賣給詐騙集團，詐團申辦加密貨幣錢包後，建置虛假投資平台，透過Line向賴姓貴婦表示可投資獲利，賴女受騙於前年兩度依詐團成員指示匯款，歹徒隨即將贓款匯到加密貨幣交易所，總計384萬元。彭女共獲利6千元。

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總計賴女最終遭詐團騙走1億6千萬元，事後她開始針對檢警追查金流所查出的詐團成員，一一展開刑事追訴與附帶民事求償，足跡遍佈全台灣各法院。

其中檢警查出賴女遭詐的384萬元，當初申辦加密貨幣錢包的手機，是彭女所申請，賴女因此提告要求彭女如數賠償。彭女則喊冤說，她也是被騙的、如果要她全賠並不公平，還質疑那其他被告是不是也要負責？

法官指出，民法規定，數人共同不法侵害他人權利者，連帶負損害賠償責任。最高法院判例也指出，數人共同為侵權行為致加害於他人時，本各有賠償其損害全部之責。

刑事部分，法官審酌彭女111年間已因提供電子支付帳戶供他人使用經法院判刑2月，緩刑2年確定，竟再賣門號給詐團，增加被害人追償困難，使詐欺者得以隱匿其真實身分，有礙刑事犯罪偵查，愈使之肆無忌憚，當從重量刑，最後依幫助犯詐欺取財罪判刑6月。

民事庭認為，彭女將手機門號提供詐團，雖非實際行騙之人，但其行為係對詐團提供助力，自屬共同侵權行為人，應對賴女遭詐384萬元負全部賠償責任。

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