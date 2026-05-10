賭博結下梁子吃飯又巧遇 持鯊魚劍狂毆仇人2嫌落網

警方獲報出動22名快打警力到場，隨即將滋事的蔡、陳2嫌控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

42歲蔡姓男子與34歲蔡姓男子因賭博糾紛產生嫌隙，2人昨天晚間在新北市永和區一家鵝肉店相遇，42歲蔡男撂來陳姓友人持鯊魚劍衝進店內，將正在吃飯的34歲蔡男及吳姓男子痛毆一頓，永和警分局獲報出動大批警力趕抵，隨即將動手的蔡嫌及陳嫌壓制逮捕，並協助受傷的蔡男及陳男送醫治療，詢後將2嫌移送偵辦。

據了解，42歲蔡嫌與34歲蔡男1個月前左右，雙方在南部某宮廟賭德州撲克時，蔡嫌不滿蔡男故意跟自己的牌，懷疑對方找麻煩，雙方因此在賭桌上爆發口角，雙方為此結下樑子。

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警方調查，蔡嫌昨天晚間9時許，行經永和區成功路二段一家鵝肉店時，看見蔡男與吳姓友人正在用餐，竟撂來30歲陳姓友人助陣，2嫌持鯊魚劍衝進店內，不分青紅皂白對蔡、吳一陣狂毆，造成2人頭部及肢體有多處撕裂傷濺血，民眾見狀後紛紛報案。

警方指出，獲報後立即出動22名快打警力到場，隨即將2名滋事嫌犯控制逮捕，並協助通報救護車前來，將受傷的吳男送往新店慈濟醫院治療，而蔡男則經包紮後無需送醫，警詢後將2嫌依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方強調，對於打架暴力行為，採取零容忍的態度，秉持嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

蔡、陳2嫌持鯊魚劍毆傷蔡、吳2人，隨即被警方逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

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