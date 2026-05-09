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    首頁 > 社會

    行人地獄？保時捷擦撞行人自行離去 彰化警方說話了

    2026/05/09 22:04 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市傳出夫妻倆走在三民路上，被同向的保時捷擦撞。（民眾提供）

    彰化市傳出夫妻倆走在三民路上，被同向的保時捷擦撞。（民眾提供）

    母親節前夕，彰化火車站周邊道路湧入人潮，有民眾在社群貼文，她與先生今天（9日）行經火車站前的彰化市三民路，丈夫左手臂突然被保時捷擦撞，但車子就自行離去。彰化警分局表示，經查民眾未報案，主動調閱監視器，當事人如需警方協助，請儘速主動向警方聯絡，以釐清追查。

    從警方調閱監視器畫面顯示，這對夫妻在今天下午4時許，行走在靠近火車站的彰化市三民路段，兩人行走在外車道，由於路旁也有劃設停車格，兩人就繞過停車格走，剛好有車輛與兩人擦肩而過，車體與男子的左手臂有擦撞，保時捷車輛隨即自行離去。

    由於這對夫妻趕著回北部，對於走在路上卻被車子擦撞，只能自認倒楣。不過，警方強調，員警依據民眾的貼文，找出監視器畫面，希望當事人能夠與警方聯絡，方便進行後續調查。

    不過，有民眾表示，彰化市就是三民路靠近舊喬友大樓一側，因為喬友拆掉圍起圍籬，根本就沒有人行道可走，彰化市要做人行步道一再被抗議，只能取消或是縮減，造成民眾只能走在馬路上，與機車與汽車爭道，實在非常危險。

    彰化市傳出夫妻倆走在三民路上，被同向的保時捷擦撞。（民眾提供）

    彰化市傳出夫妻倆走在三民路上，被同向的保時捷擦撞。（民眾提供）

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