行車糾紛暴走？廂型車攔車理論駕駛暴力拉車門 不甩警局就在旁

廂型車當街把轎車攔下，駕駛下車跟轎車駕駛理論，甚至還暴力拉車門。事發地點頭份市中興路，就在頭份警分局附近。（警方提供）

網路流出苗栗縣頭份市中興路上，疑似發生行車糾紛影像，一輛轎車被廂型車攔下，廂型車駕駛下車跟轎車駕駛理論，甚至還暴力拉車門。對此，轄區頭份警分局表示，未接獲雙方當事人報案，將通知相關車主到案說明。

有網友今天上午在Threads張貼一段影片，內容為一輛轎車被廂型車攔下，廂型車駕駛下車跟轎車駕駛理論，甚至還暴力拉車門，表示「不知道前後因果 不好下定論 這位老哥有點火爆喔」。

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有脆友發現事發地點為頭份市中興路，且就在頭份警分局附近，留言回應「再往前一點 就是頭份分局 要進來坐坐嗎？」

對此，頭份警分局表示，警方執行網路巡邏勤務時，也發現社群媒體流傳疑似行車糾紛影片，警方未接獲雙方當事人報案，為釐清事件發生經過及相關責任，警方後續將調閱周邊路口監視器畫面，並通知相關車主到案說明，查明案情及釐清相關事實。

頭份警分局長郭譯隆呼籲，民眾駕車上路應保持理性與冷靜，遇有行車糾紛切勿有情緒性行為，以免危害自身及其他用路人安全，如發生交通爭議，可立即撥打110報案，由警方到場協助處理，共同維護道路交通秩序與安全。

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