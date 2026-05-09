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    雙北高雄都查了 何欣純批盧市府慢半拍 應全面反針孔稽查

    2026/05/09 18:41 記者蔡淑媛／台中報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純批評批評盧市府處理愛爾麗偷拍案慢半拍，呼籲盧秀燕必須硬起來、有所作為。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純批評批評盧市府處理愛爾麗偷拍案慢半拍，呼籲盧秀燕必須硬起來、有所作為。（記者蔡淑媛攝）

    知名連鎖醫美集團愛爾麗涉入針孔偷拍客戶風波延燒！網路上有民眾爆料其他醫美診所也出現疑似針孔偷拍，雙北、高雄市長昨早都宣佈宣佈擴大反針孔、反偷拍稽查專案，並於今天已展開清查行動，台中市則慢半拍、遲至昨晚才緊急發布新聞也跟進。對此，台中市長候選人、立法委員何欣純批評盧市府作法太消極，必須守護市民的隱私與安全，呼籲盧秀燕必須硬起來、有所作為。

    連鎖醫美品牌愛爾麗、光澤診所接連傳出疑似裝設煙霧偵測器外型的針孔，消費者不知情下被偷攝，檢警已搜索兩家品牌多間分店，雙北、高雄昨起擴大稽查範圍，包括三溫暖及健身中心和體育場館；高雄市衛生局昨更在愛爾麗分店查獲管制藥品、醫療記錄等多項違規將開罰。

    台中市長盧秀今早跟進表示，台中市對於面臨被偷拍高風險場域，全部再檢查過一遍，即日起成立「反針孔聯合擴大稽查專案」。

    何欣純則認為，台中市政府應該要再積極一點，不僅是愛爾麗診所的私密空間被偷拍，民眾擔心的是在各式類似隱密空間，到底有沒有被偷拍的可能。

    何欣純呼籲，市政府應該要全面性的啟動稽查，包括美容院、三溫暖、運動場館等場所，這都是市民經常使用的私密空間，必須全面稽查。她也要求擴大啟動專案稽查，不管是反針孔、反偷窺行動，市府及市長應負起責任、作為，才能讓台中市民安心。

    台中市府昨天公佈3度到愛爾麗分店稽查。（市府提供）

    台中市府昨天公佈3度到愛爾麗分店稽查。（市府提供）

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