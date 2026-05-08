5/8 大樂透1億頭獎落新北 今彩539頭獎花蓮「金錢豹」開出

5月8日開獎的大樂透頭獎開出1注，獎落新北。（本報合成）

5月8日開獎的大樂透頭獎開出1注，由新北市樹林區大安路537巷8號1樓「人人賀彩券行」；今彩539頭獎開出1注，由花蓮縣花蓮市主力里中華路233號1樓的「金錢豹投注站」開出。

第115000051期大樂透中獎號碼「10、18、25、28、39、43，特別號：48」。頭獎1注中獎，可得1億37萬元；貳獎摃龜；參獎共23注中獎，每注可得8萬4050元；肆獎共50注中獎，每注可得2萬4855元；伍獎共1684注中獎，每注可得2000元；陸獎共2097注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬0717注中獎，每注可得400元；普獎共3萬0662注中獎，每注可得400元。

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第115000051期49樂合彩中獎號碼為「10、18、25、28、39、43」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共76注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2828注中獎，每注可得1250元。

第115000113期今彩539中獎號碼為「18、19、23、26、28」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共256注中獎，每注可得2萬元；參獎共8187注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5117注中獎，每注可得50元。

第115000113期39樂合彩中獎號碼為「18、19、23、26、28」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共558注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬1350注中獎，每注可得1125元。

第115000113期3星彩中獎號碼為「824」。壹獎共90注中獎，每注可得5000元。

第115000113期4星彩中獎號碼為「6804」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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