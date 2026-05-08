包裹糾紛引爆殺機 高雄豪宅保全連殺女秘書、主任

陳姓保全員持刀刺傷2名同事，2小時後被警方逮捕。（民眾提供）

高市鼓山區某豪宅包裹數量龐大，陳姓保全員和社區陳姓女秘書整理包裹時起口角，陳失控拿刀捅了女秘書兩刀，陳女當場昏倒，社區梁姓主任見狀出聲喝止，又被陳男持刀劃傷，幸兩人送醫後沒有生命危險，法官依殺人未遂罪判陳男有期徒刑8年6月。

判決指出，去年9月20日下午2點多，陳姓保全員（35歲）和社區陳姓女秘書（21歲）整理包裹時發生口角衝突，陳男掏出隨身攜帶的20公分短刀，朝陳女的背部和腹部各捅一刀，陳女當場失去意識昏倒，當時正在中控室內的梁姓主任（60歲）見狀，出聲喝止陳男再行凶，沒想到也被陳男拿刀劃傷左手臂。

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陳男行凶後準備逃離現場，看到陳女已經轉醒，向兩人怒嗆：「我要把你們關在這裡，我會再回來找你們」後，隨即騎車逃離現場；梁男忍痛報警，警方到場後，趕緊將躺在血泊中的陳女和梁男送醫急救，幸搶救及時，兩人沒有生命危險。

高雄地方法院審理時，陳男矢口否認犯行，辯稱是秘書與主任互毆，他只是「不想待在是非之地」才離職。但法官發現，陳男案發前曾上網搜尋「帶刀違法嗎」，且案發後在現場徘迴、毀掉監視器影像等行為均違背常理，因此不採信他的說詞，且考量他犯後無悔，依殺人未遂罪判刑8年6月，可上訴。

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