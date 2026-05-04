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    赴台南女警靈堂道歉！女大生父親「1句話」讓許常德痛批：白去了

    2026/05/04 00:52 即時新聞／綜合報導
    追撞導致女警鄭詠心喪命的戴姓女大生（中），近日在父母陪同下赴上香。（資料照）

    追撞導致女警鄭詠心喪命的戴姓女大生（中），近日在父母陪同下赴上香。（資料照）

    台南女警鄭詠心上週二（4/28）休假騎車外出，被戴姓女大生從後方追撞，不幸遭同向的遊覽車輾斃。由於戴女疑似疲勞駕駛釀禍，還被拍到第一時間只關心自己的機車有沒有傷到，不管女警死活，且神隱多日未道歉，引爆眾怒。案發後第5天（5/2），戴女終於在父母陪同下赴鄭詠心靈堂拈香，不過其父親當天向死者家屬道歉稱「我憨慢教子」，讓知名音樂人許常德都忍不住跳出來批評「白去了！」

    本月2日上午，戴姓女大生在父母陪同下到台南市立殯儀館給鄭詠心上香，期間她數度鞠躬道歉，但鄭詠心家屬無法諒解。另外，戴父在靈堂原本只說祝家屬平安、身體健康，鄭詠心的未婚夫突然情緒潰堤，指著鄭詠心的靈堂照片，質問戴父「你不用講話嗎？」這時戴父才道歉，稱自己「憨慢」教子。

    對此，許常德在臉書發文，「憨慢教子這四個字，就是教子無能的輕輕放下版。這四個字是做父親的推託之詞，至今仍捨不得讓戴姓女大生獨自面對，甚至不知道此刻撞死人的女兒，若能獨自到場並說些道歉的話對家屬有安慰之意。白來了，並更令人反感。」

    許常德接著說：「如果戴姓女大生能獨自到現場，不戴口罩，即使被罵得越兇，就算被打，都會幫她心裡的愧疚減輕，甚至降低大家對她和她的家人撻伐。，偏偏她錯過了，全家人都錯過了。」

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