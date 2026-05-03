車停巷中遭開違停罰單還拖吊 法官看Google Map街景圖後不罰了

一名洪姓男子，去年8月將車停在巷中被開單，台中高等行政法院勘驗Google Map街景圖，認為停放位置並未妨礙車輛通行，判決原處分撤銷。（記者陳建志攝）

一名洪姓男子，去年8月開車停在台北市士林區延平北路7段巷中，員警認為有「在顯有妨礙他車通行處停車」，開單告發開罰900元並拖吊，洪男不服提起行政訴訟，認為並未妨礙其他車輛通行，台中高等行政法院法官勘驗舉發照片和Google Map街景圖，認為停放位置符合道安規則要求，也未影響其他車輛通行，加上警方未提供現場測量資料，判決原處分撤銷。

判決指出，洪姓男子2025年8月26日下午2點多，將自小客車停放在台北市士林區延平北路7段241巷的道路邊緣，遭員警認為有「在顯有妨礙他車通行處停車」的違規，開單告發開罰900元並拖吊，洪男不服提起行政訴訟。

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洪男主張，車子停放的地點，並無妨礙其他車輛通行，要求撤銷罰單。

台中高等行政法院認為，以「顯有妨礙」為概括規定，文義並不明確，其認定應參酌車體大小、駕駛人停車位置、所在道路的路幅與寬度、道路既有設置狀況、雙向通行與否、往來車流量大小及其他人車通行時是否顯然受到妨礙等因素。

法官勘驗舉發照片認為，該地點道路兩側都未劃設停車格，兩側分別繪製白色路面邊線與紅色實線，而該車輛順向停放於白實線處，其右側車身位於白實線內側，緊貼道路邊緣停放，合於道安規則要求。

法官另外勘驗Google Map街景圖截圖照片，發現當小客車行經有成列車輛停放在白實線處時，道路路幅與寬度仍可供其他車輛通行，難認已達顯有妨礙其他車輛通行經過的程度。

且台北市交通事件裁決所也未提出任何明確測量資料，證明洪男車子停在該處已妨礙其他車輛通行，舉證不足，判決原處分撤銷。

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