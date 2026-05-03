台東波浪屋遊客突失去呼吸心跳倒地 消防局DA-CPR救回送醫

台東波浪屋昨屋有民眾無呼吸心跳倒地，119指揮中心線上指導CPR後恢復心跳呼吸。（圖由台東消防局以AI生成提供）

昨天晚間在台東知名地標「波浪屋」發生遊客突發倒地事件，且無呼吸心跳，台東消防局119指揮中心接獲報案，除立即派遣救護車趕往，同步線上指導在場民眾進行線上指導心肺復甦術（DA-CPR），救護員抵達時，患者恢復呼吸心跳，共18分鐘的接力救援，患者恢復意識後送醫。

台東消防局表示，昨晚7點59分，台東市知名地標「波浪屋」發生一起緊急救護事件。一名57歲男性旅客於一樓商店突然倒地失去呼吸心跳，台東縣消防局接獲報案後，隨即啟動119線上指導心肺復甦術（DA-CPR），並派遣台東高救隊迅速出勤。

請繼續往下閱讀...

救護人員抵達現場時，已有民眾在指揮中心派遣員指導下先行實施CPR、AED不建議電擊，經初評發現患者已恢復脈搏及呼吸，意識雖尚模糊但持續轉好。據家屬轉述，患者事發前曾前往如廁並表示胸痛，救護人員現場執行心電圖監測，經醫師判讀排除急性心肌梗塞（STEMI）。該名患者於8點17分成功恢復意識及生命徵象，並由台東92救護車送往台東馬偕醫院進行後續治療。

這項DA-CPR機制的運作是救護車趕抵現場前的「救命空白期」，119指揮中心人員透過電話確認患者狀況後，會以冷靜且明確的指令，指導現場目擊民眾進行壓胸。透過遠端教學，讓毫無醫護背景的民眾也能正確執行心肺復甦術，搶先在黃金時間內出手，才讓患者在專業救護隊抵達時，就已經成功恢復脈搏與呼吸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法