控割草機噴石砸車向朴子公所求償5.6萬 女子提國賠敗訴

陳姓女子認為車輛被割草時噴飛的石頭砸到，向朴子市公所求償。示意圖，與本新聞事件無關。（資料照）

陳姓女子去年8月間停車在嘉義縣朴子市一處停車格，認為車體有損傷，是因朴子市公所請的割草工人割草時噴飛石頭傷到車體，向公所提出國家賠償，求償車輛修復費及代步租車費共56919元；嘉義地方法院審理，認為相關證據難認定車輛受損是因除草作業噴飛石頭所致，駁回陳女之訴。

陳女主張，去年8月19日下午2點多將轎車停在朴子市一處停車格，遭割草工人噴飛石頭傷到車體，經估價後，車輛修復費用38919元，修復期間以每日1200元計算代步租車費用18000元，請求國賠總計56919元。

請繼續往下閱讀...

公所則主張，車漆掉落的原因多元，如長期日曬、遭砂石彈擊、洗車刷毛刀過硬等各式因素，陳女車輛車漆掉落原因均無法排除；陳女提初估價單是8月23日開立，與除草時間差4天，無法認定估價單記載車損是案發時發生，此車領牌離除草時間已4年，無法判定各車損是何時造成，且估價單所載引擎蓋及車頂蓋車損，非除草所造成，此部分違反經驗法則。

法院審理時，陳女提出車損照片、估價單等，並指停車時間為8月19日上午8點30分，至晚上9點多時發現車子受損，也有割草砂石粉；但相關影像截圖模糊不清，難以辨識是否為陳女車輛，也難以辨識路邊樹旁人員身分舉動，也無案發監視器影像；車身受損照片僅能證明車身烤漆刮損痕跡，無法證明受損時間點及確切受損原因為何。

法官認為，依各項證據難認定車輛所受損害是因實施除草作業噴飛石頭所致，無從判斷車身刮損痕跡是日常使用所生痕跡或因割草所致的新痕跡，陳女據此主張公所應負國家賠償責任，求償56919元，缺乏依據，不應准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法