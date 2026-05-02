藉媽祖遶境熱潮送結緣品行騙！3月起案件暴增 刑事局今提醒

農曆3月23日為媽祖誕辰日，每年3月起全台各地吹起瘋媽祖的熱潮，詐騙集團也趕搭這股風潮，以免費贈送結緣品為由設局行騙。（刑事局提供）

農曆3月23日為媽祖誕辰日，每年3月起全台各地吹起瘋媽祖的熱潮，詐騙集團也趕搭這股風潮，以免費贈送結緣品為由設局行騙，經統計3月發生達逾300件，而4月1日至22日就已達逾400件，顯示案件有明顯攀升趨勢，刑事警察局預防科今提醒信眾在尋求心靈慰藉之餘，務必看緊錢包，切勿讓愛心與信仰淪為詐團的提款工具。

預防科表示，中部地區1名黃姓信眾，上月中旬在臉書社群上看見免費領取結緣品「白沙屯媽祖手鍊」的廣告，隨即私訊賣家聯繫，對方提供了一個偽冒第三方交易平臺的釣魚連結（例如： smyship7-1-1...shop ），要求須先繳付運費，隨後以「實名制認證失敗」為由，恐嚇被害人帳戶遭鎖定。

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詐團佯稱，若要解除鎖定，被害人必須將實體金融卡透過超商物流寄送至指定門市，由專人「操作解鎖」，被害人不疑有他，依指示寄出兩家銀行的金融卡，並在通訊軟體中交出密碼，隨後，詐騙集團立即將該帳戶提領一空，並作為洗錢人頭帳戶，導入多筆異常金流，最終被害人不僅損失7萬多元存款，帳戶更被列為警示帳戶，將面臨繁雜法律訴訟。

預防科分析，近期這類高發的詐騙手法，多是在各社群平台投放販售或贈送結緣品、首飾等貼文廣告，接著佯稱須驗證金流或解鎖帳號，傳送偽冒的釣魚連結，引導被害人進行匯款，甚至要求寄送實體金融卡與密碼，遂行詐騙，信眾應提高警覺，避免受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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