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    台中驚見蛋車司機車內「清槍」 媽帶孩急遮眼嚇傻：車窗玻璃超透明

    2026/05/02 10:41 記者許國楨／台中報導
    原PO表示，帶小孩經過超商驚見貨車司機在車內「清槍」。（擷自網路）

    原PO表示，帶小孩經過超商驚見貨車司機在車內「清槍」。（擷自網路）

    台中市西屯區一處國宅附近便利商店旁，近日傳出誇張畫面，有網友在臉書社團發文爆料，表示自己下午約5點準備帶小孩外出時，竟撞見一輛送雞蛋的貨車停在路旁，司機人坐在駕駛座內，雙手卻忙著「清槍」、「尻槍」，讓她當場傻眼直呼：「真的太扯了！」

    原PO表示，當時只是很平常地牽著孩子準備出門，經過超商附近時，無意間瞥見貨車駕駛座內的男子動作異常，仔細一看才驚覺對方竟然正在車內打手槍，而且車窗玻璃相當透明，幾乎毫無遮掩，整個畫面清清楚楚，她原本一度想拿起手機拍下來蒐證，但擔心孩子看到不該看的畫面，只能趕緊護著小孩快步離開現場。

    貼文曝光後立刻引發網友熱議，不少人直呼離譜，「大白天在住宅區清槍，太誇張」、「現在連買個東西都要防這種人？」也有人怒批，「這種人根本不顧周圍有沒有小朋友」、「超商附近人來人往還敢這樣，真的很噁心」，更有網友表示，若當場看到一定會直接報警處理。

    對此，轄區第六分局表示，刑法中的公然猥褻罪，重點在於「意圖供人觀覽」以及「公然猥褻行為」兩項要件，若警方獲報到場，會依現場狀況判斷，若當事人明顯具有故意讓他人觀看的意圖，恐涉及刑責；但若是在車內等私人、相對密閉空間，則可能屬於私人範疇，警方基於善意提醒，通常會勸導當事人前往合適場所或返家處理。

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