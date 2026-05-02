好心工廠老闆收留出獄男 拒借錢竟被殺全家

陳姓男子借錢不成，竟持刀殺好心收留他的老闆全家。（民眾提供）

有毒品、竊盜等多項前科的陳姓男子，坐了7年牢後出獄，被高雄大寮區某工廠老闆好心收留當雜工，陳男向老闆借錢不成，竟半夜持刀殺老闆全家，連老闆12歲的兒子也不放過，老闆一家3口被殺成重傷送醫，幸搶救後未釀人命，法官依殺人未遂罪判徒刑9年6月。

判決指出，45歲的陳姓男子染上毒癮，2017年起陸續犯下多起竊盜、毒品案件後入獄，坐了7年牢後出獄，經友人介紹，被大寮區楊姓老闆好心收留，讓他在工廠裡當雜工，讓他能重新做人。

請繼續往下閱讀...

楊姓老闆夫妻對陳男頗為關照，不僅未曾拖欠薪水，更曾大方預支現金應急，但陳男不思報恩，向老闆借錢不成後竟暗生殺意。

去年10月27日深夜，持美工刀跨越工廠與辦公室門扇，見老闆一家3口睡在工廠後方的房間裡，他直接揮刀砍向老闆的脖子，老闆脖子中刀痛醒後，楊妻和兒子也在睡夢中被呼救聲驚醒，楊妻出手阻擋也被刀刃劃傷。

雙方爆發劇烈拉扯，楊男頸部遭割出兩道深層傷口，導致大量出血、血管肌肉受損命危，一旁的蔡姓妻子捨身救夫，也遭陳男割傷手掌；陳男孩持刀追逐、恐嚇年幼的兒子，所幸男童機警持球棒敲擊地板吸引注意，夫妻倆才趁隙躲入辦公室報警保命。

陳男殺人不成隨即更換衣物、丟棄美工刀，並關閉手機定位搭火車逃往台南林鳳營避險，警方循線逮捕，並在他衣物上驗出與楊姓雇主相符的血跡DNA。

高雄地方法院審理時，法官發現，陳男過去已有13次竊盜與毒品前科，甫出獄半年即再犯，儘管陳男事後辯稱是因對方反抗才導致傷勢，但法官認為揮砍頸部要害力道強大，且與受害雇主平時互動良好卻痛下殺手，行為極其冷酷，考量其殺人未遂、加重強盜、傷害及恐嚇等多項罪名，依殺人未遂罪判處9年6月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法