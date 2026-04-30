小心詐騙新招！「派對模式」分享螢幕帳戶遭側錄 秒被盜刷、轉帳

嘉義縣警方發現網路詐騙使用社群軟體的派對模式及螢幕分享功能，盜取民眾的帳戶資料。（警方提供）

詐騙集團招數日新月異，嘉義縣警察局刑事警察大隊最近偵破新型態「假網拍」詐騙案，詐騙集團於社群平台刊登「免費贈送結緣品」或購買「演唱會門票、水果、雞蛋、提燈」等名義誘騙民眾，要求以「7-11賣貨便、貨到付款」等方式交易，卸下民眾心防，再要求民眾完成「實名制認證」才能交易，誘導加入假冒的Line客服，要求開啟Line「派對模式」分享手機螢幕畫面，導致民眾在不知情狀況下於螢幕上操作網路銀行與無卡提款，帳戶資訊與QR Code遭詐團即時側錄，隨即遭非法轉帳及盜刷。

2名被害人共被詐騙29萬元，嘉義縣警方獲報後展開追查，發現李姓嫌犯多次於台中市北屯、西屯區等地盜刷QR Code獲利，經報請嘉義地檢署指揮偵辦，警方趁李嫌準備再次作案時，持拘票、搜索票將其查緝到案，當場查扣智慧型手機及不法所得，依加重詐欺、洗錢防制法移送偵辦並建請羈押。

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嘉義縣警察局今天辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，打擊詐欺犯罪部分今年1-3月份查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集44團187人，查扣不法利得總值823萬7035元，攔阻詐欺件數51件、2137萬9701元，較去年同期增加12件、527萬6427元。

警方表示，詐欺受理件數、財損金額均較去年同期下降，以詐騙手法分析，以「網路購物詐騙」詐騙計116件最多，占51.78%，其餘如色情應召詐財詐騙、虛擬遊戲、假投資詐騙、假買家騙賣家等，網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，然而投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額80.51％。

嘉義縣警察局提醒民眾，「網路購物詐騙」為近期高發詐騙手法，民眾於網路買、賣物品時注意事項，如「不分享螢幕」，官方客服絕對不會要求民眾開啟遠端螢幕分享；「不點不明連結」，任何要求填寫網銀資料的認證網址皆為詐騙；「不提供 QR Code」，掃碼支付條碼等同現金，截圖外流風險極高。

警方表示，任何官方平台包括Line官方、賣貨便、各家銀行的客服人員，絕對不會在電話或Line中引導操作手機、開啟視訊或分享螢幕，民眾進行網路購物時，切勿點擊不明連結或將驗證資訊外流，如遇可疑情事，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求協助。

嘉義縣警方查獲的網路購物詐騙手法。（警方提供）

嘉義縣警方查獲李姓車手犯案。（警方提供）

嘉義縣警方呼籲民眾網路購物要小心防範新型詐騙手法。（記者林宜樟攝）

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