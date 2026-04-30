盜接高鐵無線電害列車緊急煞車 凶手抓到了竟是男大生

警方在林嫌住處查扣無線電。（記者王冠仁翻攝）

首次上稿 12:30

更新時間 18:22

鐵路警察局刑事警察大隊今天宣布偵破本月初台灣高鐵行控中心無線電訊號遭侵入的案件，逮到涉案23歲林姓男大生。警方能夠破案關鍵，在於他使用無線電時，周邊相關的基地台位置會有訊號，警方調閱相關基地台的周邊監視器畫面，這才鎖定林嫌涉案，到台中沙鹿租屋處逮人。

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鐵警局指出，這起案件發生在清明連假期間4月5日，高鐵行控中心於當天深夜11點23分，接獲其公司所有之Tetra無線電手機在高鐵台中站發送緊急訊號（General Alarm，簡稱GA訊號），行控中心旋即啟動應變機制，通報當日3班營運列車手動緊急剎車後停駛，導致列車延誤合計48分鐘。

警方案發後調閱高鐵台中站周邊監視器畫面，再加上使用無線電時，無線電波會透過周邊的無線電基地台來進行傳送或接收，這些無線電基地台並非常見的手機基地台，而且數量相較之下也不多。警方根據台中地區無線電基地台位置，鎖定相關訊號追查，再搭配監視器畫面，掌握林嫌涉案，前天下午逮人。

據了解，林嫌先將「SDR濾波器」一端接上無線電天線，另端以USB線連接電腦，當濾波器分析出高鐵無線電訊號後下載到電腦；林嫌再利用電腦程式，破解出高鐵的無線電代碼，再將代碼燒錄到自己的無線電。

不過，高鐵只有北上跟南下兩個方向，無線電機組是以「定向」方式來設置，訊號具高度指向性，大多設置在高鐵軌道沿途，若要發送或接收高鐵無線電訊號，就必須靠近這些機組。林嫌當天就是跑到台中高鐵站附近，用自己的無線電「惡搞」，路口監視器也因此拍下他的行蹤，警方才循線逮到他。

警方到林嫌的租屋處逮人時，在他住處內查扣11台無線電對講機、筆記型電腦、濾波器等；他所持有的無線電相關設備，大多是透過網路購物買來。

據悉，林嫌本身有資訊工程相關背景，對於無線電也相當著迷，他甚至有考取無線電相關證照。他落網後，辯稱事發當天是因為「不小心誤觸」，並非刻意要干擾高鐵的無線電訊號；至於燒錄高鐵的無線電代碼，只是一時好奇，想藉此聽看看高鐵內部人員動態。

警方認定，林嫌的無線電設備雖然沒有跟高鐵無線電機組「實體接觸」，但他以訊號干擾的方式入侵高鐵無線電系統，行徑與盜接無異，最後將林依違反鐵路法送辦，檢方訊後諭知以10萬元交保。

警方呼籲，盜接或盜用他人電信設備通信，係屬嚴重違法行為，民眾切勿因一時興起或好奇，鐵路警察對於是類案件絕對嚴辦到底、絕不寬貸，以維護大眾運輸安全與社會安定。

警方在林嫌住處查扣無線電。（記者王冠仁翻攝）

警方在林嫌住處查扣無線電。（記者王冠仁翻攝）

警方在林嫌住處查扣無線電。（記者王冠仁翻攝）

警方在林嫌住處查扣無線電。（記者王冠仁翻攝）

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