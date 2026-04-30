「看到一次讓妳死一次」恐佈情人變裝縱火 檢起訴求刑5年

恐佈情人變裝縱火，檢方起訴求刑5年。（記者葉永騫攝）

屏東縣張姓男子去年11月與康姓前女友分手後，多次以LINE恐嚇前女友「遇到看到一次我就要讓妳死一次...妳讓我遇到妳就慘了」；今年2月4日晚上戴假髮變裝為女性到前女友住處潑汽油緃火燒機車，造成2部機車及房屋部分燒毀，屏東地檢署依恐嚇、公共危險罪嫌起訴並求處5年徒刑。

起訴書指出，張姓男子曾有恐嚇多位女友的前科，今年2月4日20時9分許，騎乘前黃姓女友的機車，懸掛友人的車牌，頭戴白色安全帽、身穿黑色羽絨外套、防曬裙及頭戴女性假髮，變裝前往康女租處，潑灑汽油縱火燒燬康女的機車，並延燒燒燬在旁的另一部機車，火勢亦延燒到房屋，造成房屋2樓走廊南側牆面靠近鐵皮車棚窗戶，紗窗塑膠紗網燒熔；1樓之鐵皮車棚燻黑、冷氣室外機周圍水泥牆面燻黑、室外機電線披覆燒熔、室外機金屬機殼燻黑等燬損，張男縱火後騎機車離去。

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屏東警方3月4日將張嫌逮捕，檢察官認為，張嫌因為感情糾紛就放火等極端手段，犯後否認犯行，不但羈押在看守所，且有必要重懲，因此向法官求處5年徒刑。

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