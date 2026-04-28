為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖地檢署召開「打擊非法漁撈平台會議」 維護澎湖海洋生態

    2026/04/28 19:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖地檢署吳怡明檢察長召開非法漁撈查緝平台會議，要求執法與時俱進。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署吳怡明檢察長召開非法漁撈查緝平台會議，要求執法與時俱進。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署今（28）日邀集公私部門召開「今年第1次澎湖地區打擊非法漁撈平台會議」凝聚共識，精進守護海洋生態與執法量能。檢察長吳怡明宣示，海洋是澎湖地區重要觀光資源及經濟命脈，維護珍貴海洋資源刻不容緩。

    今日會議邀集澎湖縣政府警察局、海洋委員會海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部、第七岸巡隊、艦隊分署第八海巡隊、海洋委員會海洋保育署、內政部國家公園署海洋國家公園管理處、警政署保安警察第七總隊第七大隊、澎湖縣政府農漁局、財團法人海洋公民基金會等公私部門，針對轄內查緝非法漁撈之議題充分交換意見。

    澎湖地檢署自法務部司法官學院院長吳巡龍任職澎檢檢察官期間，成立打擊非法漁撈平台，以檢察官為核心後盾，公私部門協力、持續密切監控非法漁撈案件，對於此類犯罪產生相當的嚇阻作用，發揮公私協力之效果。

    吳怡明檢察長感謝平台各公私機關之努力及付出，非法漁撈案件在各單位協力下，已具有相當成效且產生嚇阻效果，因應時代改變，加強科技辦案及蒐證能力。另會中決議邀請交通部航港局、澎湖區漁會出席平台會議，擴大平台網絡查緝；海膽禁捕期間，由澎湖地檢署與查緝團隊，規劃聯合查緝專案，打擊非法漁撈。特殊船舶名單應滾動式檢討，適時增刪，重點投入執法人力、物力。請海洋國家公園管理處研議修法，提高行政裁罰金額及相關配套措施，遏阻非法漁撈之違法行為。

    澎湖地檢署要求海管處，提高非法漁撈查獲罰則。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署要求海管處，提高非法漁撈查獲罰則。（澎湖地檢署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播