澎湖地檢署召開「打擊非法漁撈平台會議」 維護澎湖海洋生態

澎湖地檢署吳怡明檢察長召開非法漁撈查緝平台會議，要求執法與時俱進。（澎湖地檢署提供）

澎湖地檢署今（28）日邀集公私部門召開「今年第1次澎湖地區打擊非法漁撈平台會議」凝聚共識，精進守護海洋生態與執法量能。檢察長吳怡明宣示，海洋是澎湖地區重要觀光資源及經濟命脈，維護珍貴海洋資源刻不容緩。

今日會議邀集澎湖縣政府警察局、海洋委員會海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部、第七岸巡隊、艦隊分署第八海巡隊、海洋委員會海洋保育署、內政部國家公園署海洋國家公園管理處、警政署保安警察第七總隊第七大隊、澎湖縣政府農漁局、財團法人海洋公民基金會等公私部門，針對轄內查緝非法漁撈之議題充分交換意見。

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澎湖地檢署自法務部司法官學院院長吳巡龍任職澎檢檢察官期間，成立打擊非法漁撈平台，以檢察官為核心後盾，公私部門協力、持續密切監控非法漁撈案件，對於此類犯罪產生相當的嚇阻作用，發揮公私協力之效果。

吳怡明檢察長感謝平台各公私機關之努力及付出，非法漁撈案件在各單位協力下，已具有相當成效且產生嚇阻效果，因應時代改變，加強科技辦案及蒐證能力。另會中決議邀請交通部航港局、澎湖區漁會出席平台會議，擴大平台網絡查緝；海膽禁捕期間，由澎湖地檢署與查緝團隊，規劃聯合查緝專案，打擊非法漁撈。特殊船舶名單應滾動式檢討，適時增刪，重點投入執法人力、物力。請海洋國家公園管理處研議修法，提高行政裁罰金額及相關配套措施，遏阻非法漁撈之違法行為。

澎湖地檢署要求海管處，提高非法漁撈查獲罰則。（澎湖地檢署提供）

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