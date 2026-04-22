獨家》劉至翰前妻帶貨私吞商家12萬 開庭神隱恐拘提、通緝

劉至翰（左）第二任前妻黃銘潔遭控是詐欺慣犯。（翻攝自臉書）

鄉土劇男星劉至翰的第二任前妻黃銘潔本行為導遊，後改行當通告藝人、並兼任東森嚴選直播主進行線上帶貨，沒想到去年5月卻被商家踢爆，收取了12萬元的押金後直接神隱。台北地檢署後續依照詐欺起訴黃銘潔，今（22）日為本案首度開庭，但黃銘潔卻直接未到，且未向法官請假，若法院後續遲遲無法聯繫上黃銘潔，恐依法拘提或發布通緝。

黃銘潔是詐騙慣犯，過去她曾以導遊身分向9名旅客詐取共63萬元旅費，旅程前一天卻突以海象不穩為由取消，當下她承諾將會全額退費，孰料卻直接人間蒸發，電話也轉成空號，LINE同樣已讀不回、無人接聽。

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然而，去年5月又有民眾踢爆，找黃銘潔仲介團購平台販售商品，最終黃銘潔3度收取對方4萬元的費用共計12萬元後，始終未讓商品如期上架，受害人驚覺受騙，後續卻再也無法聯繫上黃銘潔，無奈之下選擇報警提告。

台北地檢署依照詐欺罪起訴黃銘潔，今日台北地院原定召開本案的審查庭，但是保有一貫作風的黃銘潔再度選擇神隱，直接在未向法官請假的狀況下，選擇不到庭。對此，法官後續將評估該如何處理，若法院遲遲無法聯繫上黃銘潔，那麼黃銘潔最後恐遭拘提或是通緝。

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