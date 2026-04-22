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    宜檢巡迴五大分局座談 強化選舉查察 防堵境外勢力與深偽介選

    2026/04/22 17:59 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭地檢署展開「選舉查察期前策略座談會」巡迴，2週內連續至轄內5個警分局進行交流，講授嚴防境外勢力與深偽介選的偵查技巧。（宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署展開「選舉查察期前策略座談會」巡迴，2週內連續至轄內5個警分局進行交流，講授嚴防境外勢力與深偽介選的偵查技巧。（宜蘭地檢署提供）

    隨著年底大選逼近，宜蘭地檢署展開「選舉查察期前策略座談會」巡迴，2週內連續至轄內5個警分局進行交流，講授嚴防境外勢力與深偽介選的偵查技巧。

    宜蘭地檢署檢察長王柏敦10日起率領主任檢察官陳怡龍、周懿君，以及檢察事務官組長楊雅玲等人，陸續走訪宜蘭、羅東、礁溪、蘇澳及三星等分局進行座談，截至今天已迅速完成所有講座。

    選舉查察執行秘書周懿君，主要針對查賄工作綱領及蒐證重點講授，並依據各分局轄內的城鄉落差、原民部落等區域特性，給予具體實務指導，強調過程應結合科技偵查，提升查緝實效。

    周懿君更在每場次嚴正重申「檢舉人身分保密」的法律作為與實務流程，盼讓民眾安心，落實全民監督。各分局亦針對轄區選情分析、情資蒐報進度及具體查察作為提出報告。

    王柏敦表示，檢警雙方應強化橫向聯繫機制，對於任何不法情資務必即時通報、迅速處置，落實溯源偵辦，展現整體戰力，並應嚴防境外介選與數位錯假訊息。

    他強調，除注意傳統賄選、暴力、賭盤與幽靈人口外，應將查察重點全面升級至預防新興犯罪模式，監控異常資金流動與外部勢力干預，切斷不法介入網絡。

    王柏敦說，針對利用影音深偽技術散佈錯假訊息等行為，也應落實「即時查核、有效澄清、迅速偵辦」原則，避免虛偽資訊影響選舉結果公正性。

    宜蘭地檢署檢察長王柏敦10日起親自到轄內各分局講授賄選偵查技巧。（宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署檢察長王柏敦10日起親自到轄內各分局講授賄選偵查技巧。（宜蘭地檢署提供）

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