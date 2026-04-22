20盞路燈「失明」！芳苑台17線埋地電纜被偷500公尺 賊疑假扮工人

彰化芳苑台17線部分路段路燈不亮，經查發現，設置在中央分隔島的電纜遭剪斷並整段抽走。（林保玲提供）

彰化縣芳苑鄉近日發生竊案，台17線西濱公路部分路段的路燈電纜線遭人剪斷抽走，導致約20支路燈入夜後全面「失明」，嚴重影響行車安全。芳苑鄉公所表示，已緊急搶修恢復照明，同時報警追查，並呼籲民眾，近日若目擊可疑人員在該路段「挖地拉線」，請立即向鄉公所或警方通報。

芳苑鄉長林保玲表示，上週接獲民眾反映台17線部分路段路燈不亮，經查興仁村東平路口以南、漢寶村昌豐超市以南2處路段，埋在中央分隔島的路燈電纜遭剪斷抽走，由於每個路口開關箱控制約10盞路燈，2處共計20盞路燈失去供電，估計遭竊電纜長度約500公尺。

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「被偷的不只是電纜線，而是大家的安全」，林保玲說，因為台17線為西濱重要幹道，車速普遍達60至70公里，夜間失去照明後，駕駛視線大幅受限，行人也暴露於危險之中；為了不影響用路人安全，鄉公所已緊急購置電纜線完成修復，相關路段目前已恢復照明。

林保玲說，由於遭竊路段正進行中央分隔島綠美化工程，研判竊賊疑似假扮施工人員，趁機挖掘埋在土壤內的管線並剪斷電纜，行徑囂張。據了解，台17線不只芳苑遭殃，台中、苗栗等路段近期也有類似狀況，她認為應有不法集團連續犯案。

芳苑警分局表示，獲報後已調閱周邊監視器畫面，尚未發現可疑人車，將擴大清查可疑對象，全力追查犯嫌到案。

芳苑鄉長林保玲說，遭竊路段正進行中央分隔島綠美化工程，研判竊賊疑似假扮施工人員，趁機剪斷埋地管線並偷走電纜。（林保玲提供）

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