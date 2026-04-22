原民藝術家撒古流性侵案判4年半定讞 屏檢拘提發監執行

原住民藝術家撒古流性侵案被判刑4年6月定讞，屏檢昨晚將他拘提到案、今發監執行。（資料照）

曾獲國家文藝獎的原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung），因性侵19歲女子遭法院判刑4年6月定讞，屏東地檢署隨即啟動防逃機制，於昨晚在瑪家鄉的租屋處將他拘提到案，今天上午8時許經檢察官訊問後即發監執行。

66歲的撒古流出生於屏東縣三地門鄉大社村，2018年獲頒第20屆國家文藝獎，為美術類得主；2021年有藝術家在社群媒體平台貼文控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢，性侵一名工作學習19歲女子，另有1位女性也聲稱10餘年前受害。

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屏東地檢署針對涉案的撒古流展開調查，讓當時原定2022年代表台灣館參加義大利威尼斯雙年展，及受德國邀請參加5年1次的卡塞爾文件展計畫，都遭到北美館終止、國藝會停止贊助經費；檢方偵辦後於2022年9月依妨害性自主罪嫌將撒古流提起公訴，但撒古流否認犯行。

屏東地方法院審理後，認為撒古流．巴瓦瓦隆於2021年2月9日夜間，在三地門鄉住所內與工作學習女子飲酒談話後，駕駛小貨車搭載女子到大社溪溪谷河床，鋪設睡墊、點燃柴火，以手摟住女子肩頭，經女子推擋後猶未鬆手並將她強壓在睡墊上，要求發生性行為，女子因獨自身處陌生環境，恐遭不測，不敢不從；期間撒古流的友人接近，撒古流還令女子躲藏一旁，等友人寒暄離去後，再令女子躺回睡墊強制性交得逞。而10幾年前對另一名女性的性騷案則因證據不足判無罪。

屏東地院依強制性交罪判處撒古流有期徒刑4年6個月，二審高雄高分院維持原判，撒古流不服上訴，日前被最高法院駁回，全案定讞，並於今天發監執行。

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