因應地方公職人員選舉 新北檢調提前部署召開妨害選舉查察座談會

新北檢檢察長郭永發（圖前排右四）今日率主任檢察官陳旭華、各選舉查察分區主任檢察官，前往調查局新北市調查處召開選舉妨害選舉查察座談會。（新北檢提供）

為了因應即將到來的地方公職人員選舉，新北地檢署提前部署妨害選舉查察相關業務，檢察長郭永發今日率主任檢察官陳旭華、各選舉查察分區主任檢察官，前往調查局新北市調查處召開選舉妨害選舉查察座談會，實際了解並掌握有關各選區選情狀況及妨害選舉案件偵辦相關作為。

郭永發在聽取報告後，肯定新北處在本次妨害選舉查察工作部署完整，強調檢方與新北處應相互配合並建立順暢溝通管道，對於選情、佈雷、情資蒐報與案件的偵辦，應隨著選舉時程演進做滾動式調整，對於選舉賭盤應盡速查辦，特別關注與防制境外介選的情事發生，各外站據點應就轄區各地方公職人員應宣導以正當方式爭取選民認同及支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊等疑似賄選行為，以免自陷調查風險。

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新北檢並表示，郭永發在今年3月10日至同年月31日間，與主任檢察官、檢察官，前往轄區所屬新北市政府警察局共11個分局召開妨害選舉查察分區座談會，今日上午9時30分，則與新北處召開座談會。

座談會由新北市調處長陳宇源主持，新北市調處副處長、業務科科長及所屬機動站、板橋站、重新站、雙和站、新店站站主任、副主任、組長及專員均到場與會，會中由新北處機動站、板橋站、重新站、雙和站站主任就現行選情分析、佈雷狀況及各類型妨害選舉案件的偵辦計畫提出詳細報告。

陳宇源指出，已針對本次選舉查察制定處理計畫，至今提報疑似違法情資10餘件，將與檢察官相互配合嚴密蒐證、查辦，會以嚴肅態度面對本次妨害選舉查察的工作。

陳旭華則於會中提醒對各類型妨害選舉案件應注意的重點，針對賄選熱區密切注意，落實蒐集犯罪事證並溯源追查，另對嚴重影響選舉秩序假訊息及賭盤案件，要迅速蒐證與查辦，以降低負面效應。

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