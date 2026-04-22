檢審委員票選名單出爐 高檢署檢察官劉仕國破200票奪冠

開票時一度陷入膠著，最後由高檢署檢察官劉仕國奪冠。（記者楊心慧攝）

法務部檢察官人事審議委員會由17名委員組成，掌握檢察官升遷獎懲大權，每年都會由千位檢察官投票，選出當中的9名委員。高檢署今天在司法大廈開票，高檢署檢察官劉仕國拿下204票突破200票大關奪冠。本屆檢審委員5月31日任滿，新任委員6月1日正式上任。

檢察官人事審議委員會負責檢察官升遷，就連檢察長人事案，都需委員們同意，其中9名為票選委員，加上8名官派委員，共17人。各檢察署為了幫辛勞的同仁爭取更多升遷機會，都會拉攏友軍結盟，除了人數較多的大型地檢署外，通常都會跨區合作。

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本屆檢審委員即將任滿，將選出新一任檢審委員，此次共有10名檢察官報名，當中包含高檢署檢察官劉仕國及台北、新北、高雄、桃園、台南、基隆、雲林8名主任檢察官與南投地檢署檢察官林孟賢角逐。

此次，高檢署檢察官劉仕國以204票取得冠軍，亞軍則為台北地檢署主任檢察官林彥均以175票拿下，台南、台中地檢署主任檢察官郭書鳴、張桂芳則以143票同票數拿下季軍。

第五名為高雄地檢署主任檢察官謝長夏，以一票之差142票取得；第六名為新北地檢署主任檢察官劉恆嘉，拿下130票；第七名為桃園地檢署主任檢察官廖晟哲126票；第八名為雲林地檢署主任檢察官張富鈞，109票；第九名則為基隆、士林結盟的基隆地檢署主任檢察官陳柏文以獲得106票拿下最後一席；南投地檢署檢察官林孟賢僅以7票之差，成為遺珠之憾。

今日下午1時30分開票選出9名票選檢審委員。（記者吳昇儒攝）

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