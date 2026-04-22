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    10分鐘車資破萬！ 3運將「空車繞行」詐領平台代墊款遭訴

    2026/04/22 10:38 記者劉詠韻／台北報導
    檢方調查，司機與曾、彭等人以人頭帳號預約叫車，乘客上車即下車後「空車繞行」灌水里程，製造高額車資，再透過信用卡扣款失敗及平台代墊機制申請款項，涉嫌詐取LINE GO車資。（資料照，LINE GO提供）

    檢方調查，司機與曾、彭等人以人頭帳號預約叫車，乘客上車即下車後「空車繞行」灌水里程，製造高額車資，再透過信用卡扣款失敗及平台代墊機制申請款項，涉嫌詐取LINE GO車資。（資料照，LINE GO提供）

    觔斗雲大車隊公司黃姓、劉姓及吳姓3名運將，涉嫌夥同假乘客，以人頭帳號及扣款失敗信用卡預約叫車，並在桃園、新北等地「空車繞行」灌水車資，出現搭乘10分鐘車資逾萬元的異常紀錄，再向LINE GO平台申請代墊款，合計詐得27萬餘元。台北地檢署認定3人分工明確，形成先分潤、後請款的犯罪模式，偵結後依加重詐欺等罪起訴。

    起訴書指出，司機與曾、彭等人合作，先由同夥以人頭帳號及信用卡預約叫車，乘客上車後不久即先行下車，但司機隨後持續「空車繞行」至指定目的地，藉此灌水行駛距離，製造單筆數千至數萬元不等的虛增車資。為完成詐騙流程，司機待乘客下車前先支付4000元至7000元不等報酬予假乘客，並刻意使信用卡扣款失敗，致司機無法即時請款；最後再向叫車平台LINE GO申訴未收款，以致平台啟動保障機制代墊車資，進而套取款項。

    3名司機中以黃姓運將詐得金額最高，合計達19萬5043元；劉姓運將詐得5萬3681元；吳姓運將則詐領2萬2500元。由於短時間內出現多筆異常扣款失敗與代墊申請，引起平台公司警覺，報請警方循線查獲。

    檢方調查發現，部分行程紀錄實為誇張，如吳姓司機明知乘客僅搭乘5至10分鐘短程，卻輸入高額車資；黃姓司機甚至出現多筆往返桃園觀音、龜山等地的異常高價車資。

    檢方認為，黃、劉二人與共犯有犯意聯絡及行為分擔，且共犯人數達三人以上，已構成刑法加重詐欺罪；吳姓司機則依刑法第339條普通詐欺罪嫌起訴，考量被告等人密集接續作案，因此建請法院依接續犯論處。

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