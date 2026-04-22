驚見丈夫鹹濕對話「幫你親出來」 嘉義人妻怒告小三獲賠30萬元

嘉義1名人妻發現先生與小三的鹹濕對話訊息。（情境照）

嘉義市黃姓女子去年2、3月時發現先生沈姓男子與銀姓女子有婚外情，傳訊內容如「幫你親出來」、「妳胸很大，我摸、吸、舔過了」、「你鳥鳥癢了嗎？你最近有自己流出來嗎？」等鹹濕訊息，導致她精神受創，對銀女求償100萬元精神撫慰金；嘉義地方法院日前判決，銀女侵害黃女配偶權行為情節重大，判銀女需賠償黃女30萬元。

黃女提出LINE訊息顯示，沈男傳給銀女的訊息如「深愛一個女人4年至今」，銀女也曾傳「我什麼時候叫你離婚」，證明2人不正當關係至少4年，銀女也瞭解沈男已婚。

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而沈、銀2人訊息鹹濕，如「我身體還不能做愛，難道要幫你親出來」、「妳胸很大，我摸、吸、舔過了」、「你鳥鳥癢了嗎？你最近有自己流出來嗎？」

黃女認為，訊息足見2人有親密接觸及性行為，破壞她婚姻圓滿幸福，也才知道原來4年前沈男態度丕變是因有外遇，不僅減少、停止支付家庭開銷，還對她家暴，讓她身心煎熬、精神承受莫大痛苦，因此求償100萬元精神撫慰金。

銀女稱沈男騙她，宣稱離婚，她還勸沈不要離婚，顯然無意破壞婚姻；她稱自己是高中學歷，在小吃店上班，要獨自撫養就讀高中的女兒，求償金額100萬元過高。

法院審理，沈男、銀女2人傳訊如「我已經沒小三了（以前是妳）」、「離婚是你自己選擇的，你什麼時候叫你離婚了」、「4年了，拿了你92萬，還要還回去，而且那是因為我懷孕才給我的，你算什麼男人」等，足認沈男與銀女有不正當男女交往關係。

法官認為，銀女侵害黃女配偶權行為，屬情節重大，而黃女原協助沈男經營公司，因沈男外遇，被迫到包裝廠擔任基層員工，月薪3萬元，銀女收入則不固定，衡酌侵權行為程度等，認精神撫慰金30萬元為適當。

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