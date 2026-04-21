中國4海警船、1海巡艇分頭侵擾水域 金門海巡逐一驅離

海巡署金馬澎分署再度偵獲4艘中國海警船接近我國水域，立即調度預置的巡防艇併航對應，均已強力驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，今天再度偵獲中國海警船接近我國水域，且發現另1艘隸屬中國海事局「海巡1630」也闖入我水域跡象，經立即調度預置的巡防艇併航對應，已分別強力驅離。

金馬澎分署指出，第12巡防區上午8點多即偵獲中國海警船有集結趨勢，立即調度預置之巡防艇前推部署。9點左右，中國海警「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘海警船，分別自金門料羅東方及烈嶼南方以2組模式侵擾金門限制水域，巡防艇立即採取「1對1」併航監控，並透過中、英文無線電廣播強勢要求轉向航離，中國海警船於11時03分全數轉向航出金門限制水域。

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金馬澎分署指出，就在應處中國海警侵擾時，一艘隸屬中國海事局「海巡1630」也闖入金門水域，海巡艇立即廣播要求該船航離，在我方監控下，中國「海巡1630」於上午10點32分左右航離金門水域。

​海巡署表示，中國海警船及公務船以執法巡查藉口侵擾我方水域，實質上是進行灰帶活動，破壞區域和平穩定，並對外發送錯假訊息。海巡署強調，對於企圖以任何手段威脅我國主權的行徑，海巡署絕不退讓，將以最堅定的立場、最專業的能力，展現捍衛主權與守護海域安全之堅定決心，全力守護每一寸藍色國土。

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