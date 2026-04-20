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    羅東男子疑隱匿母親死訊4年詐領年金無保請回 宜檢抗告

    2026/04/20 16:33 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東張姓男子疑隱匿母親死訊詐領年金獲無保請回，宜蘭地檢署今提起抗告。（記者江志雄攝）

    羅東張姓男子疑隱匿母親死訊詐領年金獲無保請回，宜蘭地檢署今提起抗告。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣羅東鎮65歲張姓男子，疑為貪圖91歲母親的老人年金，隱瞞老母死訊，伴屍4年詐領逾20萬元，16日被帶回偵辦，檢方訊後聲押，但法官裁定無保請回，宜蘭地檢署認為張男有滅證事實，今天（20日）下午提起抗告。

    羅東91歲張姓老婦與單身兒子張男同住，最近4年無健保就醫紀錄，住在附近的2名女兒想回家探視母親，都被弟弟拒絕，轉向警方求助，轄區警員數度前往訪視遭拒，羅東鎮長吳秋齡致贈重陽禮金，也被兒子擋在門外，種種不尋常跡像啟人疑竇。

    宜蘭地檢署檢察官林禹宏16日指揮警方持搜索票進屋搜索，發現張姓老婦躺在臥室床上已成乾屍，張男對於母親死因及為何隱瞞死訊，說詞避重就輕，認定張男涉及偽造文書與詐欺罪，不排除另涉殺人罪、消極不治療或照顧而遺棄致死罪，訊後向宜蘭地院聲押。法官認為，全案已公開，張男無法繼續詐領，且張男與家屬未往來，無串證虞慮，裁定無保請回。

    檢方不服裁定，今天下午提起抗告，抗告內容直指張男有滅證事實，且反覆實施，建請台灣高等法院撤銷原裁定，發回更裁，以利後續偵查。

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