八通關古道父子斷崖 67歲男摔落50公尺邊坡幸運獲救

八通關古道易有土石滑落，造成山徑不明顯，山友要小心。（資料照）

南投縣信義鄉八通關古道知名的父子斷崖，今（20日）上午傳出67歲陳姓男山友摔落約50公尺邊坡，消防局獲報調派消防人員會同玉管處保育巡查員前往救援，幸好陳男僅腰部受傷及手、腳多處擦傷，送醫救治後已無大礙。

南投縣消防局勤務指揮中心，今天上午11時13分接獲報案，指4名來自台北市的山友預計前往八通關古道雲龍瀑布，行經父子斷崖時，67歲陳姓男山友不慎摔落約50公尺邊坡，造成腰傷及擦傷無法移動，惟意識清楚。

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消防局第三大隊立即啟動救援機制，由玉山分隊小隊長劉宇森擔任帶隊官，派遣消防人員4名、玉山義消分隊10名，會同當地信義分局員警、義警前往救援，其中玉山國家公園管理處伍姓保育巡查員因臨近事故地點，先行趕抵安撫陳男情緒並等候待救。

救援人員到達事故地點架設繩索下切，於12時46分順利接觸到陳男，經評估陳男腰部疼痛且無法站立，隨即進行患部包紮，並用SKED固定後，由救援人員合力將陳男拉上步道，後送至竹山秀傳醫院治療無大礙。

消防人員指出，八通關古道東埔入口至雲龍瀑布約4.5公里，雖大多是平緩好走的山徑，但一側緊鄰斷崖，且多處山徑易有土石滑落情形，民眾前往健行仍應衡量體力，並注意自身安全。

陳姓男山友在八通關古道父子斷崖摔落邊坡受傷，消防人員將他抬上步道。（南投縣消防局提供）

陳姓男山友在八通關古道父子斷崖摔落50公處邊坡，幸運僅腰部受傷及手、腳多處擦傷。（南投縣消防局提供）

八通關古道知名的父子斷崖。（記者張協昇攝）

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